Bahçe Konserlerinde Kalben coşkusu

İzmir Optimum AVM Bahçe Konserleri kapsamında bu hafta Kalben sahne aldı. Sanatçının sevenleri konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Kalben’in sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Kalben, gelen istek parçaları da kırmayarak repertuarında yer verdi.

Konser sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalben, İzmir’de 8 yıl yaşadığını ve kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Kitap çıkaracak

Bir kitap çıkarma hazırlığında olduğunu belirten Kalben, "Bir söz verdim yakınlarıma ve kendime inşallah çıkartacağım. Hayatın bir kısmını geride bırakıp yeni bir hayat kurmak isteyen, bu arada çocukluk ve gençlik hatıraları arasında yolculuk eden bir ana kahramanız olacak. O kahramanın etrafında da onun komşuları ve dostları ile olan küçük hikayelerini göreceğiz. Yazarken kendi hayatımdan da besleniyorum ama daha çok hem müzik hayatımda hem edebiyatta gözlemlediğim, tanıdığım insanlar, ailemden, komşularımdan dinlediklerimden esinleniyorum. Sadece kendi hayatımdan yola çıkarsam sıkıcı olur" dedi.

Yeni albüm çalışmalarının tamamlandığını ancak daha çıkarmayı düşünmediğini belirten Kalben, ses getiren ikinci albümünün turnelerinin hala devam ettiğini diel getirdi.