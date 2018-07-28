Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ talimatına Aliağa Ülkü Ocaklarından destek

Ekmek fiyatlarına yüzde 15 zammın geleceği söylentileri üzerine konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara ’Askıda Ekmek’ talimatı vermişti. Kampanya kapsamında, Aliağa ilçesinde de ülkü ocakları kampanyaya destek verdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda, kentte kampanya başlattıklarını ifade eden Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, durumu iyi olan vatandaşlardan kampanyaya destek beklediklerini söyledi.

Aliağa’’da yardımlaşma duygusunu, Türk gelenek ve adetlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Gencer, "Aziz Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması; milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı doğrultusunda, liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla ’Askıda Ekmek’ projesini başlatıyoruz. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Teşkilatı olarak ekmek fırınlarına giderek, kendimize aldığımız ekmeğin yanında bir ekmek de askıya bırakarak da kampanyamızın yayılmasını sağlayacağız. Bu noktada tüm Aliağa halkını dayanışma duygusuyla kampanyamıza destek vermesini ve başarıyla yürütmek adına hassasiyet göstermesini rica ederim" dedi.