Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 13:09

Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ talimatına Aliağa Ülkü Ocaklarından destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, İzmir’in Aliağa ilçesinde de ’Askıda Ekmek’ kampanyası başlatıldı.

Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ talimatına Aliağa Ülkü Ocaklarından destek

28 Temmuz 2018 13:09


Ekmek fiyatlarına yüzde 15 zammın geleceği söylentileri üzerine konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara ’Askıda Ekmek’ talimatı vermişti. Kampanya kapsamında, Aliağa ilçesinde de ülkü ocakları kampanyaya destek verdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda, kentte kampanya başlattıklarını ifade eden Aliağa Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Gencer, durumu iyi olan vatandaşlardan kampanyaya destek beklediklerini söyledi.


Aliağa’’da yardımlaşma duygusunu, Türk gelenek ve adetlerini yaşatmak istediklerini ifade eden Gencer, "Aziz Türk milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması; milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına, ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı doğrultusunda, liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla ’Askıda Ekmek’ projesini başlatıyoruz. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Aliağa İlçe Teşkilatı olarak ekmek fırınlarına giderek, kendimize aldığımız ekmeğin yanında bir ekmek de askıya bırakarak da kampanyamızın yayılmasını sağlayacağız. Bu noktada tüm Aliağa halkını dayanışma duygusuyla kampanyamıza destek vermesini ve başarıyla yürütmek adına hassasiyet göstermesini rica ederim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç