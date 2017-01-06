Bakan Bozdağ’dan yaralılara ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir’deki hain terör saldırısında yaralananları Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret etti.

İzmir Adliyesi’nde dün gerçekleşen hain terör saldırısında 1 polis ve 1 mübaşir şehit olurken, 9 kişi de yaralandı. Bugün şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın bir sonraki durağı, yaralı 4 kişinin halen tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi oldu. Bakan Bozdağ, yaralıları hastane odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.