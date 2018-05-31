Bakan Eroğlu: “Gördes’te hiçbir problem yok şu anda”

Halep oradaysa, Gördes burada” karşılığını verdi. Bakan Eroğlu, “İzmir’e kesinti olmadan gerekli olan parayı gönderiyoruz. Bütün parayı gönderiyoruz. Hiçbir kesinti, hiçbir ayrım yapmıyoruz. Arzu eden varsa ispat ederiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. 16 yılda Türkiye ve İzmir özelinde yapılan yatırımları anlatan Bakan Eroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gördes Barajı’ndan bahsetmesinin ardından bir gazetecinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun “Gördes Barajı’ndan su alamıyoruz” sözlerini hatırlatması üzerine Bakan Eroğlu, “Su konusunda sayılı uzmanlardan biriyim. Tahtalı Barajı’nda yeteri kadar su var. Gördes’i İzmir’in sigortası olarak planladık. Şu anda Tahtalı’da yeteri kadar su var. Tahtalı’da 2007’de su bitiyordu, Gördes’ten verdik. 2014’te su bitiyordu Gördes’ten verdik. Tahtalı’da şimdi yeteri kadar su var, sıkıntı yok. Gördes’le ilgili sorun yok. Sadece Gördes’ten İzmir’e değil bir de Manisa’daki ovaları suluyoruz. Dev bir baraj. Gördes’te sorun yok. Kocaoğlu’nun ‘sorun’ dediği, 2007’de suyu tuttum, neden; İzmir susuz kalacaktı. Orada bir boşluk vardı, ‘bir miktar su kaçsın ama İzmir’e su verelim’ diye büyük fedakarlık yaptım. Ne zaman yağışlı zamana geçtik; 2008-2009’da problemi giderme talimatı verdik. Hiçbir problem yok şu anda. Halep oradaysa Gördes burada” cevabını verdi.

“İzmir’e kesinti olmadan gerekli olan parayı gönderiyoruz”

“İzmir’de belediye köprü yapmak istiyor, yapamıyor. Biz yapıyoruz. Çevre yolunu istiyor, yapamıyor. Biz yapıyoruz. İzmir’de ne yapılıyorsa tamamını biz yapıyoruz” diyen Bakan Eroğlu, eskiden hükümetlerin kendi partisinden olanlara para gönderdiğini ama kendilerinin adaletten ayrılmadıklarını vurguladı. Bakan Eroğlu, “Nüfusa bağlı olarak parayı tıkır tıkır gönderiyoruz. İzmir’e kesinti olmadan gerekli olan parayı gönderiyoruz. Bütün parayı gönderiyoruz. Hiçbir kesinti hiçbir ayrım yapmıyoruz. Arzu eden varsa ispat ederiz. ‘Hükümet para göndermiyor’ sözü kuyruklu yalan. Hatta İzmir’e pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Belediyenin yapması gereken bazı işleri biz yapıyoruz. Şu anda İzmir İzmit’ten sonra en yüksek parayı alıyor” diye konuştu.

“Onlar idare ediyordu, farkında değildik”

İzmir teşkilatının çok dinamik olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İl teşkilatı ile gurur duyuyorum. Yürekleri hep İzmir için atıyor. İzmir’e ne yapılsa azdır. Türkiye’ye gençler bilmiyor, 15 yıl önce 2003 yılından önce Türkiye ne idi, şimdi ne? Bunu özellikle gençlere anlatmamız lazım. AK Parti’den önce Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan önce Türkiye’nin hali yürekler acıydı. İSKİ genel müdürüyken bir gecelik faizlerin yüzde 3500 olduğu dönemleri biliyorum. Toplanan bütün vergilerin yüzde 86’sı faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. IMF borcundan dolayı 23,5 milyarı biz değil bizden önceki borçlardan dolayı. Hatta Türkiye’ye yön vermeye çalışılırdı, ‘şu kanunu çıkaracaksınız’ diye. Onlar idare ediyordu, farkında değildik. Sanayi, üretim durmuştu. Tarlalar sulanamıyordu. Barajların hepsi temel safhasında bekliyordu. Ama ne oldu, bir Recep Tayyip Erdoğan geldi başbakan oldu, her şey değişti. ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedi. Ve herkes şevkle çalıştı.”

“Tıkır tıkır ödedik”

“Çok utandığımız 6 sıfırlı para vardı. 1 milyon şimdi 1 lira” diyen Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

“6 sıfır attık mı, ne dediler ‘atamaz.’ ‘Atarsa taksimde anıracağım, kalem kıracağım’ diyenler oldu ama hiç kimse bir şey yapmadı. IMF 23,5 milyar dolar borcumuzu ödedik. Niye ödedik, çünkü onlar şartlar ileri sürdüler o kadar ağır ki neredeyse onlar idare edecek Türkiye’yi. Recep Tayip Erdoğan resti çekti, onlar da ‘borcunuzu ödeyin’ dediler. Tıkır tıkır ödedik. Borcumuz kalmadı, hatta Recep Tayyip Erdoğan dedik ki ‘IMF 5 milyar dolar borç istiyor.’ 70 cente muhtaç Türkiye’den IMF’ye 5 milyar borç verecek ülke haline geldik. Faizler düştü, enflasyon canavarı büyük ölçüde yenildi. Gezi’den önce faizler yüzde 4.65’e indi. Faiz lobisinin hortumları kesildi. Ayrıca ilaç lobisinde ilaçlar çok pahalıydı. AK Parti’den önce bir antibiyotiği 63 milyona alındığını biliyorum. Şimdi olsa o ilaç 400 milyona satılırdı. İlaç şimdi 9 lira. Bu paralar milletin cebinden gidiyordu. Toplanan vergilerin çoğu ilaç ve faiz lobisi tarafından hortumlandığı için yatırım için bir şey kalmıyordu. Bir ihale lobisi vardı. Al gülüm ver gülüm. DSİ’ye geldiğimde şaşırdım. Yaptığı ihalelerin toplam miktarı 82 katrilyon. Bir iş ortalama 41 yılda yapılacak. Beydağ için ‘76 yılda biter’ deniyordu. Biz o barajları 3 yılda, göletleri 18 ayda bitiyoruz.”

8 bin 100 tesisle dünyada en çok tesis açan bakan

8 bin 100 tesisle dünyada en çok tesis açan bakan unvanına sahip olduğunu kaydeden Bakan Eroğlu, "Bunların 525’i baraj. İstanbul ile birlikte 533 tane baraj açtık. Bin tane gölet, 6,5 milyon hektarı sulamaya açtık. 4 bin 500 tane dereyi ıslah ettik. Su yoktu çoğu şehirde. Sanıyordum ki sadece İstanbul’da su yok. İstanbul Kerbela’ya dönmüştü. Recep Tayyip Erdoğan öncesi İstanbul Kerbela idi. Haftada bir su verilince herkes memnun oluyordu. Bütün Türkiye’yi suya kavuşturduk. 196 yerleşim yerine, 81 ile suyu götüren biziz. Bu yetmedi Kıbrıs’a su götüren biziz. Bu asrın projesidir. Hayal edilemeyecek projeleri gerçekleştirdik. Bizden önce ormanlara girilmiyordu. Yasak. Üretim yok, fidancılık yok. Biz ne yaptık, Türkiye’de yılda 400 milyon fidan üretiliyor ve ekiliyor. 15 yılda 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturan bir hükümetiz. Türkiye yeşilleniyor. Biz Türkiye’nin coğrafyasını değiştirdik. 2003 yılındaki barajlara, göletlere yeşil alanlara bakın, bir de şu ana bakın. En çevreci, yeşili en çok seven hükümet bizim hükümetimiz” dedi.

“Çok güçlü ekonomimiz var”

Türkiye’nin ekonomisinin gerçekten çok geliştiğini kaydeden Bakan Eroğlu, “Dün bir parti sözcüsü, ekonomiden bahsediyor. Berbat olduğunu söylüyor. Dünyada kriz varken Cumhurbaşkanı ne dedi; ‘Kriz teğet bile geçmeyecek’ dedi, öyle olmadı mı? Türkiye’yi 3,5 kat büyüten biziz. Her şeye rağmen borçları ödedi, yatırım yapıp vatandaşa destek veriyor. Fakir fukaranın destekçisi AK Parti hükümetidir. Sosyal devlet anlayışını ilk biz getrdik. Bunun esamesi okunmuyordu. Bu paralar havadan yağmıyor. Çok güçlü ekonomimiz, mali disiplinimiz var. Milletten topladığımızı millete hizmet olarak aktarıyoruz. Kimseye hortumlatmıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını en çok koruyan AK Parti hükümetidir. Ben sizin evvelinizi bilim. İSKİ’yi onlardan teslim aldım. Soymuşlar. 2,5 milyar borç bırakmışlar. Bu zihniyet hep soymuştur” ifadelerini kullandı.

“Ey muhalefet sen ne yapacağını söyle”

“Büyümede yüzde 7.4 ile muhteşem büyüme ile mührümüzü vurduk” diyen Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

“Bilmeden konuşuyorlar. Mühendisler iddia etmez ispat eder. Buyurun hesap ortada. Rakamlara bakın, nereden nereye geldik. Türkiye çağ atladı. G-20 zirvesini Antalya’da yapan bir ülkeyiz. Hedefimiz 2023 yılında Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşımak. Ey muhalefet sen ne yapacağını söyle. Yapacağımız her şeyi söyledik. AK Parti hükümeti sözünün eri bir hükümettir. Onlar konuşur AK Parti yapar. Sağlık sistemi dünyada en güzel olan ülke Türkiye’dir. Aksini iddia eden varsa buyursun. Milli eğitimde eskiden doğru dürüst para yoktu. Şimdi gençlere en büyük ehemniyeti size veriyoruz. Savunma sanayinde muhteşem bir hamle yaptık. Onlar yapılmasaydı, Zeytin Dalı Harekatını yapamazdık. Şu anda uzayda Göktürk uydularımız var. 2023 hedefinin gerçekleşmesi için yola devam diyoruz.”

“Sen bisiklete binmeye devam et”

Konuşmasında muhalefete yüklenmeye devam eden Bakan Eroğlu, “‘Bisiklete binerim’ diyor. Sen bisiklete binmeye devam et. Sen ekonomiden anlar mısın? Mahalle ağzıyla konuşuyor. Ben onlara girmek istemiyorum muhatabımız değiller. Kriter olarak ‘tecrübeli olacak’ demişlerdi. Tecrübe kimde var; dünyada tecrübeli kişi Recep Tayyip Erdoğan’dır. İzmir’e cumhuriyet tarihinde en büyük yatırımları yapan hükümet AK Parti hükümetidir. İzmir, İzmir olalı böyle yatırım ve hizmet görmedi. Onlar hayat tarzına karılacak diyorlar ya, kimin hayat tarzına karıştık? Herkesi kucakladık. AK Part’inin kültüründe herkesi sevmek var. Kimseye ‘kime oy verdin?’ diye sormadık. Vazifemiz insanlara hizmettir. İzmir’de geçen yılsonuna kadar 77 milyar TL ile destan yazdık” diye konuştu.

“Bu barajlar olmasa son zamanlarda yer yerinden oynadı”

İzmir’de Bakırçay, Kınık, Bergama ovalarında sulamanın zamanında olmadığını söyleyen Bakan Eroğlu, “Buranın can damarı olan Küçük Menderes Havzası’nda bir tane yatırım söyleyin” dedi. Bakan Eroğlu, “Arsenik meselesi olduğunda ‘İzmir’in su meselesini çöz’ dedi Başbakan. O kurak zamanda Gördes’i tamamladık ve 155 kilometre dev boru hattı ile İzmir’e suyu getirdik. Bu yetmedi, Yiğitler Barajı’nı kendileri yapacaktı yapamadılar. ‘Barajı yap’ dedi Başbakan. Şu an buradan hem İZSU’ya su vereceğiz hem de organize sanayi bölgesine su vereceğiz. Rahmanlar Barajı’nı bitiyoruz. Nasip olursa yılda 10 milyon metreküp Ödemiş’e su vereceğiz. 28 baraj inşa ettik, 8 tane büyük gölet inşa ettik, 13 baraj inşaat halinde. 49 baraj ve gölet, İzmir’deki tüm baraj ve göletleri yaparak içme suyu, sanayi suyu, kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacağız. Taşkınları önleyeceğiz. Bu barajlar olmasa son zamanlarda yer yerinden oynadı. 524 bin 670 dekar araziyi sulamaya açtık. 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 73 tane ormandan mesire alanı açan biziz. 3 şehir ormanı kurduk. ‘Kuş cennetinde rant yapacaklar’ diyorlar. Ne rantı ya, biz oraları koruyoruz” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin fotoğrafını değiştirdi”

Toplantıda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise şunları söyledi:

“Bakanımızın en fazla değişim sağladığı noktalardan biri Türkiye’nin fotoğrafını değiştirdi. AK Parti öncesi Türkiye’nin fotoğrafını çekseniz 16 yıl sonra karşılaştırdığınızda birçok şeyin değiştiğini görürsünüz. Kurak olan çölleri yeşillendirip vahaya dönüştürdü. Milyarlarca ağaç yetiştirildi. Birçok toprağımız yıllarca yapılamayan, atıl durumda baraj ve göletler hayata geçirildi. Dünyada sayılı tarım üreticileri arasına geldik. Bakanımızın katkıları çalışmaları tarihte yerini alacaktır. İzmir’e yapılan barajları anlatıyordu. Öyle bir hale gelmişti ki barraj temeli atılmış yıllarca iş makinesi gidip geliyor, olduğu yerde sayıyor. Bakanımız DSİ Genel Müdürü’ydü o zaman, Beydağ’la ilgili görüşmelerimiz oldu. ‘100 yılda bitmeyecek’ dediğimiz barajlar 2,5 yılda, bazıları bir yılda hayal edemeyeceğimiz şekilde hayata geçti. İnsanlar bazen bunları kolay unutabiliyor. Bazen de insanlara hatırlatmak lazım. Geçmişteki olumsuzlukları nasıl olumlu hale getirdik göstermek lazım.”