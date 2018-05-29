Bakan Eroğlu’ndan Ege’ye ’Ramazan Hediyesi’

Dr. Veysel Eroğlu İzmir ve Manisa’ya müjdelerle geliyor. Perşembe günü İzmir Bergama’da sahur, Manisa Alaşehir’de de iftar programlarına katılacak olan Eroğlu, tam 227 milyon liralık DSİ yatırımının temelini atacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 31 Aralık Perşembe günü Bergama’da sahur vakti düzenlenecek temel atma töreninde İzmirlilerle, akşam da iftar sofrasında Alaşehir’de Manisalılarla buluşacak. Eroğlu, İzmir ve Manisa’da toplam 226 milyon 890 bin liralık DSİ projesinin temelini atacak.

İzmir’e 180 milyon liralık 13 tesis

Perşembe sabahı 02.00’de Bergamalılarla sahur yapacak olan Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun start vereceği İzmir Projeleri arasında 7 baraj, 1 sulama tesisi, 2 dere ıslahı bir su temin projesi yer alıyor. Eroğlu Bergama’da ayrıca Efes Antik Kanal Projesi ile Fetrek Çayı Sultanlar Vadisi Projesi’nin de 1. Kısım inşaatlarının da temelini atacak. Eroğlu’nun İzmir’de temelini atacağı 12 tesisin toplam maliyeti 2018 rakamlarıyla 180 milyon lirayı buluyor.

Temeli atılacak 180 milyon liralık İzmir Projeleri:

Bergama Musacalı Barajı, Bergama Kırcalar Barajı, Beydağ Ovacık Barajı, Kemalpaşa Akalan Barajı, Menemen Bozalan Barajı, Tire Dereli Barajı, Kemalpaşa Ansızca Barajı, Beydağ İlave Su Temini Projesi, Bornova Doğanlar Mahallesi Killik Deresi Islahı, Bergama İsmailli Mahallesi Sapanlar Dere ve 1 nolu dere taşkın koruma projesi, İzmir Efes Antik Kanalı Denize çıkış yapısı, İzmir Torbalı Fetrek Çayı Islahı 1. Kısım

Manisa’ya 3 yeni baraj

Sahuru Bergama’da yapacak olan Orman ve Su İşleri Bakanı, iftar programında ise Alaşehirlilerle buluşacak. Eroğlu iftarda 3 baraj, 1 sulama tesisi, 1 Rekreasyon göleti, 2 de taşkın koruma projesinin startını verecek. Eroğlu’nun temelini atacağı yatırımların toplam maliyeti ise 46.803 milyon lira.

Temeli atılacak Manisa Projeleri:

Spil Dağı Rekreasyon Göleti, Gördes Kobaklar Barajı, Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve Sulaması, Demirci Kuzuköy Barajı, Kula Kenger Mahallesi Kengerdere ve iğdeli dere ve 1 nolu dere ıslahır, Turgutlu Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı