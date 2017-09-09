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09 Eylül 2017 17:59

Bakan Eroğlu’ndan iş ve esnaf teşkilatına ziyaret

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İzmir ziyaretleri kapsamında iş ve esnaf teşkilatını ziyaret etti.

Bakan Eroğlu’ndan iş ve esnaf teşkilatına ziyaret

09 Eylül 2017 17:59


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ege Bölgesi Sanayi Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve üyelerle bir araya geldi. Ziyarette İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Bülent Delican da hazır bulundu. Ziyarette Başkan Yorgancılar, mevcut sorunlarını dosya halinde sunacaklarını ifade etti.


“Türkiye kabuğunu kırdı”


Sanayicileri dinleyen Bakan Eroğlu, “Türkiye kabuğunu kırdı, gelişiyor. Yüzde 5,5 büyümeyi sağlayacağız. Ama Avrupa’daki birçok ülkede bu sıfıra doğru gidiyor. İhracatta kritik sınırı aşıyoruz. Her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu. Yönetim kurulu üyelerinin faiz ve döviz kurlarına ilişkin taleplerini Başbakan ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e ileteceğini belirten Eroğlu, hükümetin gayesinin faizleri düşürmek olduğunu ifade etti.


Bakan Eroğlu, EBSO’nun ardından İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret etti. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Bakan Eroğlu’nu makamında ağırladı.




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