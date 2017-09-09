Bakan Eroğlu’ndan İzmir’e seçim talimatı

Onlar ne derse desin. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Onlar densizliğe devam etsinler, biz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda partililerle bir araya gelen Bakan Eroğlu, il teşkilatına seçim için çalışmalara şimdiden başlanması uyarısında bulundu.

“İzmir unutulmuş bir ildi”

Eski hükümetler zamanında İzmir’in unutulmuş bir il olduğunu dile getiren Bakan Eroğlu, “Burada çevre yolu mu vardı, Konak Tüneli mi vardı. Ben askerliğini burada yapmış, akrabaları olan biriyim. Bir yerden bir yere gitmek meseleydi. Arka arkaya tüneller açılıyor. 8 milyar dolarlık bir yatırım yapılıyor. Küçük Menderes gibi topraklarda ne bir baraj ne bir dere ıslahı vardı. Bunları ilk defa AK Parti hükümeti yaptı. Dünyadaki bu krizlere rağmen Türkiye AK Parti hükümeti sayesinde, verilen destekler sayesinde Türkiye dimdik ayakta durdu ve durmaya devam edecek. Bu başarıda teşkilatların önemi var. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız da ayrı bir önem verir. Teşkilatlar olmasa hükümet olmaz. Türkiye yüzde 5 büyüme ile rekor üstüne rekor kırıyor. IMF’ye olan bağları çoktan kopardık. Artık dünyanın en iyi teknolojilerini kuruyoruz. Türkiye ile milletimiz gurur duysun” diye konuştu.

“Güya hayat tarzına müdahale edecekmişiz”

İzmir teşkilatını seçim çalışmalarına şimdiden başlamaları noktasında uyaran Bakan Eroğlu, “Bu seçim çok önemli. Şimdi sistem değişti, artık yüzde 50 artı 1 almamız gerekiyor. Önümüzde iki büyük seçim var. Birisi belediye seçimi var mart ayında yapılacak. Artık İzmir’de irademizi ve çalışkanlığımızı ortaya koyarak bu belediyeleri, iş yapmayan, gecekondudan başka görüntüsü olmayan, sadece Kordon’a bakmayın. Berbat, her taraf pislik içinde, alt yapı yok. Güya insanların biz hayat tarzına müdahale edecekmişiz, bunu yıllarca kullandılar. Bizde kravatlısı da yakası açık olan da var. İnsanlar istediği gibi yaşasın. Bu söylemi mutlaka ellerinden almamız lazım. İzmir’i yatırımlarla geliştireceğiz, İzmir’i dünyaya taşıyacak olan AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

“Uçak iki kanatla uçar”

İzmir’in layık olduğu yerde olmadığını vurgulayan Eroğlu, “Uçak iki kanatla uçar. Kanadın biri mali idarelerde, belediyelerde olduğu gibi olursa o uçak yükselemez. Önümüzdeki dönemde inşallah belediyeyi alacağız. Bir eserleri var mı? Çevre yollarını, tünelleri kim yaptı? Baraj sularını, içme suyunu kim getirdi? Esnafın, çiftçinin, işçinin, memurun, bütün İzmirlilerin yanında olan biziz” ifadelerini kullandı.

“2019’da gümbür gümbür geleceğiz”

Teşkilatın seçim çalışmalarını şimdiden yapmasının daha fazla etkiye sahip olduğunun altını çizen Bakan Eroğlu, şunları söyledi:

“Şu zamanda yapılan etki seçim zamanı yapılacak etkiden 30 misli daha fazladır. Yarından tezi yok hep birlikte çalışmaya başlayın. Köy köy ilçe ilçe gezeceğiz. Hem belediye hem de milletvekili seçimlerini kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir’den büyük beklenti içinde. Bu beklentisini boşa çıkarmayacağız. 2019’da gümbür gümbür AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy verecek. Seferberliğe bu günden itibaren başlatıyoruz. Onlar ne derse desin. Onlar densizliğe devam etsinler, biz çalışmaya devam edeceğiz.”

Kocaoğlu’nun töreni terk etmesine eleştiri

AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise İZBAN‘ın Selçuk hattının açılışında sloganlar atılması üzerine töreni terk eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu eleştirdi.

Hiç kimsenin yaptığı işi millete lütufmuş gibi göstermemesi gerektiğini belirten Başkan Delican, “Bazıları sen ben kavgasına düşmüş. 8 Eylül Selçuk’un kurtuluş gününde şehitlerin kemiklerini sızlatacak bazı söylemlerde bulundu, kötü söz sahibinedir. Ama orada yuhalayanlar varsa onlara da yazıklar olsun. Provokasyona asla izin vermeyeceğiz. Bu kent İzmirlilerindir. Bu projenin anası da babası da millettir. O gün yapılan o davranış nezaket kurallarına uymayan, Aziz beye yakıştıramayacağımız bir tavırdı. İnşallah bir daha böyle fevri hareketler yapmaz. Bütün misafirler kendilerini ’sizi adam olmaya davet ediyorum’ demelerine rağmen dinlediler. Kimsenin adamlığa laf söyleyemezler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir yönetici asla ve asla kendi seçmenine bu şekilde davranamaz. Aziz Bey İZBAN krizinde de işçilere bağırdı, benimle telefonda kavga etti. Herkesle kavga ederek, bir siyasi anlayışa büründü. Hiç kimse bizim üzerimizden seçim kampanyası yürütmesin. Bugün sağduyu ile bu gerginliği soğutan Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Gerekli nezaketi gösterdi, biz bu şekilde nezaket içinde siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.