Bakan Ersoy’dan "teşvik yerine planlama" vurgusu

Ersoy, “İzmir’in kurtuluşunun teşvikler olduğunu düşünmüyorum. Turizm sektöründe önü an açık şehirlerin başında İzmir geliyor. Doğru planlamalarla İzmir çok iyi yerlere gelecek" dedi.

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleşen ‘Turizm Sektörü İzmir Buluşması’na Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Konuşmasında İzmir’in turizmde önü en açık şehir olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, doğru planlamayla 5 yıl içinde turist sayısını iki katına çıkaracaklarını belirtti. Ersoy, “İzmir’in kurtuluşunun teşvikler olduğunu düşünmüyorum. Turizm sektöründe önü an açık şehirlerin başında İzmir geliyor. Doğru planlamalarla İzmir çok iyi yerlere gelecek. 5 yıl içinde gelen turist sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de teşvikle yapmayacağız. Kurtuluş teşvik değil, doğru planlarla şehri geliştirmektir. Barcelona’da turistler resmen kovuluyor ancak turistler hala oraya gitmeye devam ediyor. Teşvik, orman yangınını musluk suyuyla söndürmeye benziyor. Gecelik 3 dolar teşvikle bir yere varamayız. Bizim algıyı düzeltmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Turistik yerlerdeki altyapı sorununu çözeceğiz”

Çeşme ve Bodrum gibi turistik yerlerin altyapı sorununa vurgu yapan Ersoy, “Çeşme’nin ve Bodrum’un ana sorunu planlama. Tek tip turizm hareketine göre planlama yapılıyor. Ağırlıklı olarak Türk turist hedeflendiği için sezon süresi düşüyor ve bayram tatillerinde istenmeyen görüntüler oluşuyor. Ne yaparsanız yapın altyapı sistemi kaldıramıyor. İhtiyaç teşvik değil, doğru bir planlama. Yatırımcılara sezonunuzu uzatmanız için öneriler ve planlarımız olacak. Bu bölgelere üç katı arıtma da yapsak sorun devam eder. Artık geçici çözümlerle sorunları halının altına süpürmekten vazgeçeceğiz. Sırasıyla tüm kıyı bölgelerdeki arıtma ve altyapı projelerine bakanlığımız bütçesinden destek verip 2 yıl içinde sorunu çözmek istiyoruz” diye konuştu.

“Yapmayacaklarsa geri alacağız”

Bakanlık olarak yavaşlayan projeleri incelemeye aldıklarını belirten Bakan Ersoy, “Göreve başlar başlamaz yatırımı yavaşlatan projeleri incelemeye başladık ve bu hafta incelemeleri tamamlayacağız. Bizim gerçek yatırımcılara ihtiyacımız var. Süreci uzatan yatırımcılara daha fazla süre tanımayı düşünmüyoruz. Eğer yapmayacaklarsa tahsis sahiplerinin Bakanlığa verilmesini talep edeceğiz” dedi. Bakan Ersoy, ayrıca İzmir’de ’kongre vadisi’ oluşturulması gerektiğini belirterek, bu konuda yerel yönetime destek vereceklerini söyledi.

Özgener’den kruvaziyer mesajı

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise, kruvaziyer gemilerinin yeniden İzmir’e gelmesi için çalıştıklarını söyledi. Özgener şöyle konuştu:

“Oda olarak kruvaziyer gemilerine çok önem verdik. O günlere tekrar geri dönmek için çalışmalara devam ediyoruz. Bu ay içinde İzmir’e davet ettiğimiz Carnival Cruises yetkililerine Türkiye’nin ve İzmir’in güvenli bir destinasyon olarak sunduğu güzellikleri anlatacağız. Gelin İzmir’den dünyaya tüm Türkiye için güçlü bir kruvaziyer mesajı verelim. Kruvaziyer limanlarına yatırımcı çekilmesi, Türk kruvaziyer gemilerinin inşa edilmesi, Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin revize edilmesi gibi konularda Bakanlığımızın desteğine çok ihtiyacımız var." Özgener ayrıca İzmir’den Avrupa’ya direkt uçuşların da artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Yönetmeliğin güncellenmesi gerekiyor”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da, Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Kıran, “2009’da yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği’nde düzenlenmesi gereken hususlar var. Yürürlüğe girdiği günden bu yana neredeyse 10 yıl geçtiği için yönetmeliğin güncellenmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Akdeniz’in aktörü İzmir’dir”

İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’in geçtiğimiz yıllarda diğer şehirlere oranla daha az geliştiğini belirterek, “İzmir 1965 yılından 2003 yılına kadar ne yazık ki az gelişmiş bir şehirdi. Diğer şehirlere bakarsak İzmir bu süreçte çöküntü yaşamış ve büyüme hızı olarak diğer şehirlerin gerisinde kalmıştır. Yıllardan bu yana Akdeniz ticaretinin en önemli aktörü olan İzmir, bu özelliğini limanı ve tarım faaliyetlerinden almıştır. 2004’te göreve geldiğimizde yaptığımız stratejik plan çizgisinde yürüdük. İzmir sıçramayı turizm ve sanayi alanında yapacaktır” açıklamasında bulundu.

“Lokomotif olmalıyız”

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, turizm sektöründe lider ülke olmak için sektör temsilcilerine büyük iş düştüğünü söyledi. Ayyıldız, “Devletimiz ve hükümetimiz dünyadaki emsallerine göre turizm sektörüne en fazla yatırım yapan hükümetlerin başında geliyor. İsteğimiz vagon olmaktan kurtulup lokomotif haline gelebilmektir. Bu anlamda dünyaya önderlik yapmak da sektör temsilcilerine düşüyor” diye konuştu.