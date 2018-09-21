Bakan Kasapoğlu: “Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistem tercih edilmeli”

İzmir'de Altınordu tesislerini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Kulüplerimiz ve taraftarlarımız kulüplerin geleceği için artık uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistemi tercih etmeliler” dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altınordu Futbol Akademisi Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın karşıladığı Bakan Kasapoğlu, tesisleri dolaştı ve kırmızı-lacivertli kulübün projeleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, yeni sezonda ilk kulüp ziyaretini Altınordu'ya yapmasının bir sebebi olduğunu belirterek, “Öncelikle kuruluş felsefesine uygun olarak ülkemizin medarı iftiharı olan genç futbolcuları yetiştirme görevini layıkıyla yerine getiren Altınordu'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle genç yeteneklerimize desteğimizi buradan güçlü biçimde ifade ediyorum. Dünyada ve ülkemizde birçok alanda olduğu gibi devir artık iktisat ve üretim devridir. Allah'a şükürler olsun ki ülkemizin insan kaynağı oldukça gençtir. Ancak maalesef spor özelinde, bu kaynağın verimlilik ve etkinliğinde bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntıların birçok tarihsel ve yapısal sebebi var. Ancak özellikle taraftar ve sporseverler nezdinde oluşmuş eksik ya da yanlış bilgilerin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Öncelikle bu eksik veya yanlış bilgilendirmelerin bazılarına değinerek bu konuların kamuoyunda sorgulanmasını, tartışılmasını isterim” dedi.

"Başarının sürekliliği adına en önemli mihenk taşı üretimin devamlılığıdır"

Tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da iyi ve kaliteli sporcu yetiştirmenin başarının en önemli faktörlerinden biri olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, “Hatta başarının sürekliliği adına en önemli mihenk taşı üretimin devamlılığıdır. Dünya futbolunun kulüpler bazında merkezi Avrupa'dır. Avrupa'nın en başarılı kulüplerine bir bakarsak transferlerin yanında üretimin de ne kadar önemli olduğunu gözlemleyebiliriz. Son dört sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Real Madrid'in bu sezonki 27 kişilik kadrosunda alt yapısından 9, toplamda 17 İspanyol futbolcusu var. Barcelona'nın kadrosunda ise alt yapıdan gelen 8 futbolcusu var. İngiliz Manchester City'nin kadrosunda ise altyapıdan hiç futbolcusu yok hatta İngiliz futbolcu sayısı dahi yok denecek kadar az. İngiliz Milli Takımı'nın önemli bir bölümünü oluşturan Totenham'ın kadrosunda 4 futbolcu alt yapısından. Yabancı sayısı serbest olmasına rağmen Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde de kulüp stratejileri ülke stratejisi ile örtüşüyor genelde. Bence başarılı modeller üreten kulüplerden çıkıyor. Üretimi, takibi kuvvetli kulüpler kadrolarını iyi yabancılar ile destekleyerek sürdürülebilir başarı elde ediyor” diye konuştu.

“Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistem tercih edilmeli”

Porto, Benfica, Lyon gibi bazı kulüplerin alt yapıdan yetiştirdikleri oyuncuları ihraç ederek maddi anlamda çok güçlendiğini ve dönemsel de olsa büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Bakan Kasaoğlu, "Ayrıca futbolun bir başka gerçekliği de hem kulüp hem de o ülkenin milli takımları düzeyinde transfere dayalı kulüp stratejilerinde başarı maalesef sürekli olamıyor. Muhteşem bir geri dönüşle kazandığımız son İsveç maçındaki kadromuza bakarsak, 25 yaşın biraz üstünde ortalamaya sahip Milli Takımımızda görev alan futbolcularımız ya Avrupa'nın alt yapısı kuvvetli ülkelerinde ya da ülkemizin Altınordu gibi, altyapısı güçlü Bursaspor gibi nadir kulüplerinde yetişmişler. O yüzden başta kulüplerimiz ve de elbette taraftarlarımız kulüplerin geleceği için artık uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistemi tercih etmeliler” şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu modeline destek

Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazlarının büyümeye devam edeceğini kaydeden Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “O yüzden bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına bu misyondaki kulüplerimizi diğer kulüplerimizden biraz daha farklı ve fazla destekleyeceğiz. Büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerimizin de yine en büyük başarılarında imzası olan alt yapı etkisinin varlığını hatırlamalarını diliyorum. Son zamanlarda büyük takımlarımızın kadrolarında alt yapılarından yetişen genç oyuncular görüyor, mutlu oluyoruz. İnşallah sayıları artar ve futbolumuz yeni yıldızlar kazanır” temennisinde bulundu.

“Bu toprakların çocuklarına inanıyor, güveniyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt yapıları önceleyen güzel çalışmaları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Kulüplerimizin de federasyonumuz ile birlikte ortak stratejiler üretip uzun soluklu başarılara imza atacağını umut ediyorum. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonunun ev sahipliğinin kazanılmasıyla futboldaki gelişimimiz yeni bir ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu yeni dönemin kazanımlarıyla Türk futbolu, kulüpleri, milli takımları ve sporcuları dünyada hak ettiğimiz yerde olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizler de Türk sporunun neferleri olarak sporumuzun gelişimi adına her türlü desteği vermeye hazırız. Bu yolda inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak alt yapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek. Çünkü bu meseleyi Türk sporuna çağ atlatacak bir çare olarak görüyoruz. Bu toprakların çocuklarına inanıyor, güveniyoruz. Onların enerjileri, heyecanları, inançları bize güç veriyor” dedi.

Konuşmaların ardından Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bakan Kasapoğlu'na Altınordu'nun ürünlerinden hediye etti.