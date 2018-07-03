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03 Temmuz 2018 13:03

Bakan Kaya’dan annesini darp eden adam için jet talimat

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir annenin oğlu tarafından darp edilmesine ilişkin televizyonda çıkan haberlere sessiz kalmayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, olayın soruşturulması için talimat verdi.

Bakan Kaya’dan annesini darp eden adam için jet talimat

03 Temmuz 2018 13:03

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında da 1 kişi gözaltına alındı.


Olay, İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi annesi olduğu iddia edilen ve felçli olduğu öğrenilen kadına darp etti. Darp edilme görüntülerinin televizyondaki bir haber kanalında yayınlanması üzerine İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Görüntüler üzerinden soruşturma yürüten ekipler darp edildiği iddia edilen Güher T.’nin (85) Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 1615 Sokakta yaşadığını belirledikten sonra soruşturmayı genişletti. Televizyondaki haberlerde yer alan görüntülerde Güher T.’yi darp eden kişinin oğlu R.T. olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler savcılık talimatıyla eve geldi. Ekipleri tarafından 4 kardeşten L.T, annesiyle yaşadığı evde gözaltına aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen L.T.’nin ilk ifadesinde, annesinin kardeşi tarafından darp edildiğini kabullendiği ve görüntüleri kardeşi M.T.’nin çektiğini, ablası A.T.’nin de kardeşinin telefonunda bulduğu görüntüleri anlık ileti gönderilen uygulama aracılığıyla televizyon kanalına ulaştırdığını söylediği öğrenildi.


Ayrıca şehir dışında oldukları belirlenen 3 kardeşi yakalamaya yönelik çalışma ise sürüyor.


Yatağa bağımlı yaşayan Güher T. ise Zübeyde Hanım Huzurevine yerleştirildi.



Bakan Kaya’dan annesini darp eden adam için jet talimat


Öte yandan, durumu öğrenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da sessiz kalmadı. Bakan Kaya olayın soruşturulması için İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile emniyete talimat verdi.




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