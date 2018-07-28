Bakan Kurum: “İzmir’i şaha kaldıracağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir’de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Yaşar Kırkpınar’ın da hazır bulunduğu ziyarette Bakan Kurum, partililerle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,” İzmir değerli bir şehir. Gayrimenkul baktığınızda şu an İzmir, enflasyonun üstünde gayrimenkul artışı sergiliyor. İzmir’de 2,5 milyon bina var ve bu binaların yüzde 65’i riskli. Değerli bir şehir olmasına rağmen yapılaşması tam öyle değil. Biz bakanlığımız, teşkilatlarımız bu oranları aşağıya çekmek için mücadele edeceğiz” dedi.

İzmir’in sorunları hızlı kararlarla çözülecek

İmar barışında İzmir’de 275 bin başvuru olduğunu ve bunun da yapılaşmanın sıkıntılı olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Kurum, “Nasıl özel sektörde işinizle alakalı gün içinde karar verip uyguluyorsanız biz de yeni sistemle özel sektör mantığı içerisinde, şehirlere değer katacak projelerde karar alacağız. Alt yapı ve ulaşım noktasında da sorunları tespit edip kararları hızlı bir şekilde alıyor olacağız. İzmir deniz şehri ve deniz ulaşımı noktasında da hem belediyemizle hem teşkilatımızla karar alıp yapacağız. Yine büyük bir problem olan katı atık depolama tesisi yapılması noktasında hızlandırılması gereken ne ise yapacağız. Bir dava süreci var bunda düzeltilmesi gereken ne ise bu tesisin inşa etmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda böyle bir durumun oluşmaması gerekiyor. Millet bahçesi için de yer araştırmamız var. Hükümetimizin ön gördüğü millet bahçesini de halkın kullanımına sunacağız. Buna ilişkin de bugün yerleri gezip bakacağız. İnşallah İzmir’i şaha kaldıracağız. İzmir’in değeri kaynakları ne ise buraya kesinlikle yeter. Bu kaynakları hep beraber ihtiyaçlar dışında kullandığımızda İzmir çok daha iyi yere gelecektir. İstihdam ve iş konusunda da ülkeye çok daha katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.

“Sorunlara çözüm için çalışma başlatıldı”

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin muhalefette olduğu için hükümet tarafında destek olunmadığı algısı oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, “Bu algı ile yapamadıkların kapatmaya çalışıyorlardı. Biz bu algının doğru olmadığını göstermek için ilimiz ziyarete gelen bakanlarımızla ziyaret ediyoruz. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile verimli görüşmeler yapıldı. Kente dair ne kadar talebi varsa hepsine hızlı çözüm getirmek adına bir çalışma başlatıldı. Bundan sonra kentimize yapılacak he türlü yatırımın hükümetimizle, teşkilatlarımızla yanındayız. Biz tüm vatandaşlarımızın bakanıyız, milletvekiliyiz” dedi.