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Bakan Kurum, sokak müzisyenleriyle türkü söyledi

Çeşitli temaslar için İzmir’e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı gezerek, sokak müzisyenleriyle türkü söyledi.

Çeşitli temaslar için İzmir'e gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı gezerek, sokak müzisyenleriyle türkü söyledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaretinin ardından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na geçti. Çarşı esnafını ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla da tek tek sohbet etti.


Kemeraltı'nı gezerken karşılaştığı sokak müzisyenlerini de es geçmeyen Bakan Kurum, Rektör Prof. Dr. Budak'ın sesinin güzel olduğunu belirterek, müzisyenlerden 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çalmalarını istedi. Bunun üzerine Rektör Prof. Dr. Budak ile birlikte Bakan Kurum, müzisyenlerin çaldığı türküye partililerle eşlik etti.


Bakan Murat Kurum'un programına İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Selahattin Varan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Duru Başaran da eşlik etti.

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