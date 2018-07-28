Bakan Kurum’dan Ege Üniversitesi ve kentsel dönüşüm alanına ziyaret

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite maketi önünde Bakan Kurum’a bilgi verdi. Değişim ve dönüşüm amaçlı hazırladıkları master plan çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Budak, bu çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının göstereceği bir yol haritasıyla yürütmek istediklerini belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ise, İzmir’de yapılması planlanan millet bahçesine ilişkin üniversite bünyesinde bulunan 280 dönümlük ormanlık alan hakkında bilgi aldı. Ardından Bakan Kurum, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni yapılan merkezi ameliyathanede incelemede bulundu.

Ege Üniversitesinin ardından Karabağlar ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını ziyaret eden Bakan Kurum, basına kapalı olarak kentsel dönüşüme ilişkin yetkililerle de görüşme gerçekleştirdi.