Bakan Özhaseki’ye İzmir dosyası

Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkan Yardımcısı Necip Nasır, İnşaat Sektörü Çalıştayında, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye İzmir’in özel taleplerinin belirlendiği bir dosyayı teslim etti.

Yurt genelinde 51 birlik ve 120 bin üyeden oluşan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Merkezinde düzenlenen İnşaat Sektörü Çalıştayında, sektörün anayasasının hazırlanması ve sorunlara kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli adımlar atıldı. Çalıştay da, sektörün birikmiş sorunlarının ortak akıl çerçevesinde tüm taraflarca ele alındığını kaydeden Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkan Yardımcısı Necip Nasır, toplantı hakkında bilgi verdi. Nasır, "Müteahhitler olarak, TOBB’da gerçekleştirilen İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda, müteahhitlik hizmet yasasının çıkarılması, imar yönetmeliği, kentsel dönüşüm yasasının yeniden değerlendirilmesi, imar yönetmeliğinin bölgelere göre düzenlenmesi, yapı denetim yasasının ele alınması, şehirlerin yeniden planlanması ve belediyelerdeki mevzuat boşluklarının giderilmesi taleplerinde bulunduk" diye konuştu.

Toplantıda TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun, TOBB bünyesinde bağımsız müteahhitlik yasasının çıkarılmasıyla ilgili talebin hazırlıklarının yapıldığını ve ilgili yasanın çıkmasının sektör ve ülke açısından önemli olduğunu belirttiğini aktaran Nasır, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki de, imar yönetmeliğinin her şehre göre hazırlanacağını, kırmızı çizgileri bakanlığın belirleyip her ilin belediyesine bölgelerine göre hazırlıklarını yapıp göndermelerini isteyeceklerini açıkladı. Bakanlığın 1 - 2 ay içinde şehircilik kurultayı yaparak, kamu kurumları, belediye, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle bu kurultayda kentsel dönüşüm, yapı denetim yasası, belediyeler yasası, özlük hakları, belediyelere finansman sağlanması, mevzuat boşluklarının giderilmesi konusundaki çalışmaları hızlı tamamlama konusundaki güçlü iradesi hepimizi sektörün geleceği için çok umutlandırdı” ifadesini kullandı.

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkan Yardımcısı Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin toplantıda gayrimenkul borsası, gayrimenkul sertifikası konusunda da çalışma yapacakları müjdesini verdiğini de vurguladı.



Bakan Özhaseki’ye dosya

Toplantı sonrasında Bakan Özhaseki’ye, bir de İzmir ile ilgili dosya verdiklerini ifade eden Nasır, "Sayın Bakanımıza İzmir’in özel talepleri için özel toplantı isteğimizi de aktardık. Yıllardır sektörün arzu ettiği düzenlemeler ve imar konusundaki sorunların çözümüne ilişkin önemli beklentileri vardı. Sayın Özhaseki’nin söylemlerinin hayata geçmesi halinde imarda yeni bir reform anlamına gelecek. Bu gelişme de sektörün önünü açacaktır."