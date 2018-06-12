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12 Haziran 2018 22:08

Bakan Özlü: “24 Haziran diğer seçimlerden daha önemli”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “24 Haziran seçimleri diğer seçimlerden daha önemli.

Bakan Özlü: “24 Haziran diğer seçimlerden daha önemli”

12 Haziran 2018 22:08

Çünkü Türkiye için sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim” dedi.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gaziemir ilçesi Sarnıç Cumhuriyet Meydanı’nda AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İftar programına katıldı.


İftarın ardından konuşan Bakan Faruk Özlü, 24 Haziran seçimleri için destek isteyerek, “Bu seçim diğer seçimlerden daha önemli. Çünkü Türkiye için sistem değişikliğinin başlangıcı olacak bir seçim. İzmir Milletvekili olan Sayın Başbakanımıza destek olacağınıza inanıyorum” diye konuştu.


İftar programına, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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