Bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İzmir’de EGİKAD tarafından düzenlenen toplantıda konuştu. İş dünyası ve üretimde kadınların önemine dikkat çeken Bakan Özlü, “İçinde kadın emeği yoksa hiçbir başarı hikayesi yazılamaz. Bu yüzden kendi Bakanlık alanımla ilgili söylüyorum; bilimde, teknolojide ve sanayide kadınlarımızın katkısı ile sıçrama yapacağız. Kadınların katkısı olmadan bilimde, teknolojide ve sanayide sıçrama yapmamız mümkün değil. Biliyorsunuz Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyoruz ama biz sadece Afrin’de bir operasyon gerçekleştirmiyoruz. Antartika’da Türk Bilim Üssü’nü kurmak için bir operasyon gerçekleştirdik. Bu çalışmanın başında bir kadın bilim insanı vardı. Bu heyetin başındaki isim Doç. Dr. Burcu Özsoy’du. Türk kadınları buzulların yeni kâşifleri olarak bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.

Kadınların iş dünyasında, siyasette, eğitimde, sanatta, sporda ve diğer tüm alanlarda daha fazla ön planda olmasını, seslerini daha fazla duyurmalarını istediklerini kaydeden Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülkede kadınlar iş ve çalışma hayatında etkin değillerse o ülkenin kalkınması, büyümesi, hedeflerine ulaşması mümkün olmayacaktır. Sizlerin bu kapsamdaki çalışmalarınıza sonuna kadar destek veriyoruz. Özellikle çalışma yaşamında, iş dünyasında ve üretimde kadınlarımızın daha fazla yer almalarını arzu ediyoruz. Zira çalışma yaşamı hem kadınların üretkenliğini, saygınlığını, özgüvenini ve ekonomik özgürlüğünü sağlıyor hem de toplumsal kalkınmamızı sağlıyor.”

Üniversite hocalarının yüzde 45’i kadın

Yüksek Öğretim Kurulu’nun bir hafta önce yayımladığı istatistikleri de paylaşan Bakan Özlü, “Ülkemizdeki üniversitelerde toplam 158 bin akademisyen görev yapıyor. Üniversite hocalarımızın 70 bini kadın, 88 bini erkek akademisyenlerden oluşuyor. Yani, üniversite hocalarımızın yüzde 45’ini kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde 7 bin 700 kadın profesör, gençlerimizi geleceğe hazırlıyor" dedi.

Bakan Özlü, YÖK’ün istatistiklerini de paylaşarak Türkiye’de 23 bin 190 kadın araştırma görevlisi bulunduğunu, erkek araştırma görevlisi sayısının 22 bin 800 olduğunu belirtti. Bakan Özlü, "Yani genç akademisyenlerde, kadınlarımız erkekleri geçti. Bunun anlamı gelecek 5-10 yıl içinde kadınlarımız Türk akademi dünyasına mühürlerini vuracaklar” diye konuştu.

“Girişimci kadınlara pozitif ayrımcılık”

Bakanlığa bağlı KOSGEB vasıtasıyla girişimcilere çok önemli destekler verdiklerini ifade eden Bakan Özlü, “Bu destekleri verirken kadın girişimcilerimize özel olarak yaklaşıyoruz. Girişimci kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında toplam 216 bin kadınımıza Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verdik. Yine 2016 ve 2017 yıllarında kadınlarımızın kurduğu tam rakam vereyim 18 bin 413 firmamıza 340 milyon lira tutarında yeni girişimci desteğinde bulunduk” açıklamasında bulundu.

21 bin İzmirli kadına eğitim

2012-2017 yılları arasında 21 bin İzmirli kadına Uygulamalı Girişimci Eğitimi verdiklerini belirten Bakan Özlü, “Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki; söz konusu İzmirli kadın girişimcilerimizden 935 tanesi verdiğimiz desteklerle kendi işini kurdu. Kendi işini kuran İzmirli kadınlarımıza 23 milyon lira destek sağladık. Elbette biz Bakanlık olarak bu destekleri verirken sivil toplum kuruluşlarımızla ortak hareket ediyoruz. İlgili sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede siz değerli Ege İş Kadınları Derneğinden kadın girişimcilerimize yönelik projeler bekliyoruz. Sizler proje getirin, biz destekleyelim. KOSGEB sizlerden gelecek olan projelere mutlaka destek olacaktır. Ben de ayrıca bu projeleri özel olarak takip edeceğim” dedi.

Bakan Özlü, Avrupa Şampiyonu olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı’nı da tebrik etti. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Nilhan Antitoros, konuşmaların ardından Bakan Özlü’ye hediye takdim ederken, toplantı basına kapalı olarak devam etti.