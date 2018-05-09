Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti İzmir İl Binası’nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özlü, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletimiz tamam derse çekiliriz’ açıklamasının ardından sosyal medyada başlayan ‘tamam-devam’ tartışmaları hakkında, “Partimiz 2002’den beri milletimizin değerlerine ve fikirlerine önem vermiştir. Milletimiz ne derse başımızın üzerindedir. Kaç seçim geçirdik ve hep destek aldık. Geçmişte olanlar gelecekte olacakları da gösteriyor. Devam mı tamam mı göreceğiz, buna milletimiz seçimde karar verir” dedi.

“Diğer partiler aday bulamıyor”

AK Parti’nin seçime en hazır parti olduğunun altını çizen Özlü, “Erken seçim gündeme geldiğinden beri en planlı programlı hareket eden parti AK Parti’dir. Diğer partiler aday bulamazken, bize 7 binin üzerinde aday adayı başvurusu var. Bu durum da milletimizin bize güvenini gösteriyor. Hangi partinin bir seçim manifestosu var? Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İnce’ye TÜBİTAK cevabı

Türkiye’de muhalefetin tembel olduğunu söyleyen Bakan Özlü, “Türkiye’deki muhalefet tembel, çalışmıyor. Muharrem İnce ‘Veterinerden TÜBİTAK başkanı olmaz diyor.’ 1963 yılından bu yana hiçbir veteriner hekim TÜBİTAK’a başkanlık yapmadı. Bunu bile araştırmamışlar. Ayrıca veteriner hekimlerimizi neden küçümsüyorsun? Muhalefet çalışmak yerine dedikodu çıkarmayı seviyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sebebiyle Bakan Özlü’ye teşekkür eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise, “Bakanımız greve geldikten sonra İzmir’e önemli bir hassasiyet gösteriyor. İzmir ile ilgili çok güzel projelerimiz var. İlerleyen günlerde müjdeleri vereceğiz” dedi.