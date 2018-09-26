Bakan Pakdemirli: “Bu olayların hepsinin üstesinden geleceğiz”

Her alanda gerek aile hayatında gerek iş hayatında. İş insanları olarak nelerle karşılaştığınızı, sıkıntılarınızı çok iyi biliyorum ama bir miktar daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bu olayların hepsinin üstesinden geleceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eylül ayı meclis toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde işlerin daha hızlı yürüdüğünü ifade eden Pakdemirli, "Türkiye'de 9 bin kanun bulunurken Almanya'da 3 bin kanunun bulunuyor. Bazı şeyleri kararname ile çözmek lazım. Eğer birini başkan olarak seçiyorsak tabi ki karar verecek. Bürokrasiyi hızlandırmanın yolunu bulmamız lazım, çünkü millet gerçekten hizmet bekliyor" dedi.

“Dünyayı doyuran lider ülke olacak”

Geleceğin sektörlerinin eğitim ve tarım olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bir toplantıda konuşulan anekdotu paylaşarak, "2035 yılında bugün hiç kurulmamış bir şirket dünyanın en büyük şirketi olacak. Bu şirket eğitim sektöründe olacak. Trilyon dolarla ölçülecek bir şirket kuracak. İkinci en büyük şirket ise tarım sektöründe olacak. Dünyayı doyuran lider ülke olacak. O yüzden tarıma çok önem vermemiz lazım. Şöyle bir aşmamız gereken zorluk var. Bugün itibariyle dünya nüfusu 7,5 milyar. 2050'de 9.1 milyar olacak. Şehirleşme bugün itibariyle yüzde 55, 2050 itibariyle yükselmiş olacak. Köyden kente göç kaçınılmazken, diğer yandan dünyada 6 trilyon gıda üretimi var. Bir yandan göç kaçınılmazken, diğer yandan yüzde 50 gıda üretimini artırmamız gerekiyor. Bu zor ev ödevini, teknoloji olmadan yapmak imkansız gibi gözüküyor. Hep 4.0 gibi kavram var. Tarımda da 4.0 mutlaka kullanmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumakla görevli olduklarını kaydeden Pakdemirli, tüketiciyi enflasyona ezdirmemek için çalıştıklarını dile getirdi. Türkiye'nin buğday ile ilgili bir probleminin olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Fiyatlar da zaten düşmeye başladı. Yakın zamanda buğday ile ilgili önemli bir artış bekliyoruz. Cuma günü de buğday fiyatları ile olumlu bir gelişmede açıklanacak diye biliyorum" dedi.

Hayvancılık sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Pakdemirli, "Emin olun tarımda yapısal problemleri çözmemiz için gerekli adımlar atıyoruz ama bunun için lütfen sabırlı olun. Biraz kredi verin. Genç bir tarım bakanıyım, biraz krediyi hak ediyorum diye düşünüyorum. Biraz sabır biraz sabır. Türkiye'nin protein üretiminde sorun yok. Protein üretimi toplamda eksiğimiz yok. Sadece bizim et tercihimiz var. Yani tavuk eti, kırmızı et ve balık et toplamı Türkiye'nin ihtiyacından çok daha fazlası var. Türkiye 2023 hedefi olan balık ürünleri ihracatında 1 milyar doları geçmiş durumda. Bu tercihleri biraz içinde değiştirirsek aslında Türkiye'nin et ile ilgili de problemi yok" diye konuştu.

Kanatlı tavuk fiyatları ile ilgili de değerlendirmede bulunan bakan Pakdemirli, “Parça parça fiyat alıyoruz. Burada but fiyatı ayrı, kanat, göğüs eti fiyatı ayrı. Göğüs etinde ekstra artış olmuş. Ama toplamına baktığınızda kanatlı da döviz kuru çok gerisinde ilerleme var. Niye artmış bu göğüs eti. Herkes okula döndü ya. Mangal sezonu bitti kimse şimdi kanat almıyor göğüs eti fırlamış. Cumhurbaşkanlığı bizden rapor istedi biz de dersimize çalışmıştık hemen gönderdik çalışkan öğrenci olarak" dedi.

“Bir miktar daha dişinizi sıkın”

Türkiye'nin istikrarsızlaştırılmaya çalışıldığını kaydeden ve iş dünyasının biraz daha dişini sıkması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, “Bazen dişimizi sıkacağız. İş insanları olarak nelerle karşılaştığınızı, sıkıntılarınız çok iyi biliyorum. Bankalarla, finans sektörüyle, özel sektörle, borçlarınızla ilgili neler yaşadığınızı çok iyi biliyorum ama bir miktar daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Bu olayların hepsinin üstesinden geleceğiz. İnşallah hem ülke istikrarı hem de iş dünyasının rahata kavuşacak. Bu dönemde delikli kuruşa 40 tane düğüm atmak gerekiyor. Her alanda gerek aile hayatında gerek iş hayatında” dedi.

Körfez Geçiş Projesi

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, İzmir'e ihtisas organize sanayi bölgeleri kurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İZTO olarak Körfez Geçiş Proje'sinin hayata geçmesini istediklerini belirten Özgener, "Projenin eksikleri olabilir tamamlanır, ancak her bir altyapı ve üstyapı yatırımını istemiyoruz diyerek, dava ederek bir yere varılamaz. Bunlar uzun soluklu projeler, gerçekleşmesi uzun yıllar alıyor. Bu projeler ihtiyaç ortaya çıktığında değil gelecekteki ihtiyaçlara ilişkin öngörü ile yapılır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu da Kültür ve Turizm Bakanı ile yaptığımız toplantıda yapılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bakanlığımız mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmaları mutlaka yapacaktır, biz de kendilerine her aşamada destek olacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İZTO Meclis üyeleri katıldı.