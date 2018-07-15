Bakan Pakdemirli: “Dağ gibi sorunların üstesinden geleceğiz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Ödemiş Kaymakamlığı ve Ödemiş Belediyesi’nin düzenlediği kahvaltıya katıldı. Programda ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Pakdemirli yoğun bir ilgiyle karşılandı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ün de katıldığı programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünü anarak konuşmasına başlarken, “Allah milletimize bir daha böyle bir illet yaşatmasın” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık karar almalarının daha kolay olacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, “Eskiden bir müdürü başka bir yere atamak isterken bile problem olabiliyordu. Almanya’da 3 bin, Türkiye’de 9 bin kanun var. Ne kadar fazla kanun olursa o kadar verimli ülke yönetilir diye bir şey yok. Prangalardan milletimizin takdiriyle kurtulduk. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle büyük bir demokratik değişim kansız, kavgasız olmadı. Bu da bizim milletimizin demokratikliğinin göstergesi. Tarım ve orman birbirinden ayrılmış zamanında ama suyla toprağı birbirinden ayırmak mümkün değil. Eskiye oranla daha dinamik bir ortamda güzel işler daha hızlı yapılacak. İyi bir iş çıkaracağımızı umuyorum” diye konuştu.

“Sorunların çoğu 25 yıldır olan sorunlar”

“Dağ gibi sorunlarımız var” diyen Bakan Pakdemirli, “Yapısal sorunları çözmek biraz zaman alacak ama ufak tefek sorunları hemen çözeceğiz. Ekibimle beraber çok çalışacağımın sözünü veriyorum. Bahsedilen sorunların çoğu 25 yıldır olan sorunlar. Bunları çözmek için canla başla çalışacağız. Zoru hemen yapacağız imkansız da biraz zaman alacak. Bu prensip çerçevesinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli daha sonra Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem’i makamında ziyaret etti.