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12 Temmuz 2018 17:38

Bakan Pakdemirli hafta sonu mesaisini İzmir’e ayırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabinede yer alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hafta sonunda memleketi İzmir’i ziyaret edecek.

Bakan Pakdemirli hafta sonu mesaisini İzmir’e ayırdı

12 Temmuz 2018 17:38


Bakan olduktan sonra ilk ziyaretlerinden birini kendi şehrine gerçekleştirecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hafta sonunda vaktini İzmir’e ayırdı. Cumartesi günü Ankara’dan saat 10.30 uçağıyla İzmir’e gelecek olan çiçeği burnunda bakan, Adnan Menderes Havalimanı’nda partililer tarafından karşılayacak. Burada bir konuşma yapması beklenen Pakdemirli, sonrasında İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret edecek. Valilik ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığına geçecek olan Tarım ve Orman Bakanı, 15.00’te ise bir otelde tarım ve orman sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek. Buluşmadan sonra günün programı akşam yemeğiyle son bulacak. Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz Pazar günü sabah taziye ziyaretine katılacak ve ardından da Ödemiş’e geçerek belediye ve kaymakamlığı ziyaret edecek.




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