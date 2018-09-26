Bakan Pakdemirli İzmir'de AK Partililerle bir araya geldi

İZMİR (İHA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir programı kapsamında Buca İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda AK Parti mensuplarıyla buluştu.

Buca İlçe Başkanı Mustafa Arslan'ın ev sahipliği yaptığı program Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde gerçekleşti. Toplantıda ayrıca AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir eski Milletvekili ve Buca Belediyesi eski Başkanı Cemil Şeboy, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, teşkilat mensupları, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Bakan Pakdemirli toplantıda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Pakdemirli, “İnsanı, suyu, havası başka İzmir, sizlerin arasında olmaktan son derece mutluyum. Bugün çok yoğun bir program vardı. Bu yorgunluğuma rağmen en çok enerji aldığım, mutluluk duyduğum AK gönüllülerin arasında olmak benim için son derece önemli. Ben gurbete gittim. Hayatımın belki yarısı İzmir dışında geçti” dedi.

Partili kadınların yoğun coşkusu üzerine konuşmasına ara veren Pakdemirli eşiyle ilgili anısını anlattı. Pakdemirli, “Ben bugüne kadar ne yaptıysam, ne karar aldıysam evde hep hanıma danıştım. ‘Sen bu işte var mısın?' diye sordum. En son kabine açıklamadan önce ‘ben arabaya biniyorum' dedim. O da elinde suyla beni bekliyor. 24 saat önce aranıyoruz. Bu iş muhtemelen bakanlık işi. Bana bakanlık teklif edilecek, senin rızan yoksa gitmiyorum' dedim. Her konuda eşimin desteğini aldım, Allah ondan razı olsun. O yüzden kadınlarımız çok önemli. Onlar baş tacımız” diye konuştu.

“İzmir için yatıp kalkmamız lazım” diyen Pakdemirli, “İzmir Özal'ı milletvekili yapmadı başbakan yaptı. Binali Yıldırım'ı seçmedi başbakan yaptı. İzmir beni seçmedi ama bakan yaptı. Artık yeni bir sistem var. 16 yıldır Türkiye'den desteği alıyoruz ama İzmir'de, Buca'da biraz eksiğimiz var. Hatayı kendimizde aramamız lazım. 2014'te çalışan ekipteydim. Bu sefer aldık dedik ama alamadık. Bu sefer almaya çok yakınız. Çünkü Buca'da hizmet yok. Belli değerler için oylar veriliyor. Buca bu defa bize her zamankinden daha yakın. Şunu unutmayın; bu davayı şahsi davaya çevirmeyin. 24 Haziran'da adayların yanında yer almıştım. Aday adayı oldum. Listelere dahi konulmadım. Ne küstüm ne darıldım ne başka bir şey düşündüm. Bu çizginin devam etmesi gerekiyor. Türkiye istikrarsızlaştırılmaya çalışıyor. Türkiye'nin Menderes, Özal, Erdoğan çizgisinde olması gerekiyor. Bu davaya şahsi mesele olarak bakamayız” şeklinde konuştu.

Pakdemirli, “Önemli olan bir şey var. Bir iş yapıyorsanız iyi yapın. Bu atılımın sürmesi lazım. Bu kazanımların sürmesi lazım. Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidiyoruz. ‘Ne olursun dostum, kardeşim, bu dava AK Parti'nin değil milletin davasıdır' diyerek herkesin kapısına tek tek giderek anlatmamız lazım. Bu vebal bizlerin üzerinde” dedi.