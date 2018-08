Bakan Pakdemirli yaz sezonunun yangın bilançosunu açıkladı

Aşağı yukarı 3 bin hektar civarında bir alan yandı” dedi. Pakdemirli yangınları kontrol etmede insansız hava araçlarından faydalanma projeleri olduğunun da müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de Kemalpaşa Orman Yangınına İlk Yardım Merkezini ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Bayramlaşma programına oğlu Burak Pakdemirli ile katılan Bakan Pakdemirli’ye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu eşlik etti. Bakan Pakdemirli personelle bayramlaşmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orman varlığının çok önemli olduğunu ve son 15 yılda orman varlığının yüzde 30 civarında arttığını belirten Bakan Pakdemirli, 2023 için 7 milyar fidanla Türkiye ile buluşturma hedefinde olduklarını ve bu yüzden her bir ağacın çok önemi olduğunu ifade etti.

“Yangına müdahaleyi 10 dakikaya indirdiler”

Orman teşkilatının yangına müdahale süresinde dünyada önde gelen ülkeler arasında olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Zaten dünyada bu konuda birinci. 15 dakika olan müdahale süresini de son günlerde iftiharla izliyorum ki 10 dakika civarına indirmiş durumdalar. Yangın sezonu henüz kapanmadı, inşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız. Bunların çoğu ihmal ve kaza sonucunda oluyor. Bu konuda milletimizin de vatandaşlarımız da çok daha dikkatli olacak şekilde yangın çıkmamasına azami ihtimam göstereceklerdir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Orman yangınlarına ‘drone’lu müdahale

Ormanlık alanları kontrol etme açısından insansız hava aracı dronelardan faydalanma çalışmaları olduğuna işaret eden Bakan Pakdemirli, “Her konuda olduğu gibi artık teknoloji ile her şey iç içe olmak zorunda, biz teknolojinin içinde olmamız gerekiyor. Her konuda teknolojiyi azami şekilde nasıl kullanacaksak bunu kullanmamız lazım. Teknolojiyi kullanmamızdaki ana şart işimizi daha kolaylaştırıyorsa daha rahatlaştırıyorsa daha çabuk yapmamızı sağlıyorsa her konuda biz teknolojiyi deneyeceğiz. Orman tarafından da bu tarz projelerimiz olacak” dedi.

Yaz sezonu bilançosu

Yaz sezonunda çıkan yangınlarla ilgili rakamları da paylaşan Pakdemirli, “Türkiye çapında bu sezonda bin 250 civarında yangın çıkmış. Aşağı yukarı 3 bin hektar civarında bir alan yandı. Bu bölgede de 107 yangınız var, yangınlara çok hızlı müdahale ediyor. Teşkilatımız çok başarılı” ifadelerini kullandı.