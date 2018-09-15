Bakan Pakdemirli'nin kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün İzmir'deki evinde yaşamını yitiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 80 yaşındaki kayınpederi için cenaze töreni düzenlendi. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde gerçekleşen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, MHP İl Başkanı Necat Karataş, siyaset ve ekonomi dünyasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar katıldı. Törende, Bekir Pakdemirli, kayınvalidesi Seyhan Özyavuzgül, eşi Ahu Pakdemirli ve yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özyavuzgil, Çeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Taziyeleri kabul edecek

Bakan Pakdemirli'nin kayınpederi Sedat Özyavuzgil'in bugün taziyeleri kabul edeceği bildirildi.