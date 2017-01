Bakan Yardımcısı Ceylan’dan işadamlarına teröre karşı yatırım çağrısı

İşadamları ile bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan terörün yatırımları yıldıramayacağını belirterek, “Zaman üretme, çalışma zamanıdır. Teröre verilecek en güzel cevap onların beklentilerini boşa çıkarmaktır. Şu an ülke olarak daha fazla yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam ve katma değer sağlama dönemindeyiz” dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kaya Termal Otel Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Müftüsü Ramazan Muslu, MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü ve çok sayıda davetli katıldı.

‘2023 Vizyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çalışmaları’ konulu bir sunum gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ceylan, inşaat sektörünün canlandırılmasına yönelik çalışmaları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerini anlattı.



“Daha fazla yatırım sağlama dönemindeyiz”

Ülke ve millet olarak sıkıntılı ve zor günlerden geçildiğini belirten Bakan Mehmet Ceylan, “Ülke olarak içeride ve dışarıda bölücü hain unsurlarla mücadele halindeyiz. Geçen hafta İzmir’de gerçekleştirilen hain saldırıyı da nefretle kınıyoruz. Büyük faciayı önleyen Fethi Sekin kardeşim ve Katip Musa Can’a rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yeni umutlarla yeni yıla girme heyecanı içindeyken, terör en alçak ve en sinsi yöntemleriyle ülkemizi hedef almaktadır. Biz biliyoruz ki sınırlarımız içinde ardı ardına patlayan bombalar ve yapılan saldırılar büyüyen Türkiye istikrarına yapılan hain girişimlerdir. Biz bir oldukça hiçbir güç bizi yıldıramayacak ve yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi milli seferberlik dönemindeyiz. Zaman üretme, çalışma zamanıdır. Teröre verilecek en güzel cevap onların beklentilerini boşa çıkarmaktır. Şu an ülke olarak daha fazla yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam ve katma değer sağlama dönemindeyiz” diye konuştu.

Her şehirde yöresel mimari palanlar hazırlayarak titiz çalıştıklarını belirten Bakan Ceylan, Doğu ve Güneydoğu’da yakılan şehirleri yeniden imar ettiklerini, bölge halkının gönüllerini kazanmaya çalıştıklarını dile getirdi.



“Emlak borsası kurularak dinamizm artacak”

Gayrimenkul sektöründe önemli değişikliklere de gidileceğini hatırlatan Bakan Ceylan, şunları söyledi:

“Menkulleştirme imkanlarını en geniş kapasitede kullanıma imkan verecek olan emlak borsasının, sektöre önemli bir hareketlenme ve dinamizm getireceğine inanmaktayız. Emlak borsası bir sepette toplanan gayrimenkullerin ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisine sunma fikrine dayanmaktadır. Böylece gayrimenkul ve finans sektörünün işbirliği gelişmeler ortaya çıkacak ve TOKİ; yap işlet devret, kamu özel sektör ortaklığı projeleri gibi birçok projeye finansman imkanı sağlanmış olacaktır. Diğer yandan faydası yatırımcının riskini azaltacaktır” ifadelerini kullandı.



Karabağlar’da kentsel dönüşümde ihale Mart’ta

İzmir’de de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Mehmet Ceylan, Karabağlar’daki kentsel dönüşümün bu yıl başlatılacağını ifade ederek, “Karabağlar’da 540 hektarlık alanda riskli alan ilan edildi. 101 hektarlık alanda imar planları tamamlandı. İller Bankası aracılığıyla 3 bin 504 konutun ihalesi Mart sonunda yapılacaktır” dedi. Bakan Ceylan ayrıca Menemen, Narlıdere, Karşıyaka ve Kemalpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.



“İşadamlarımıza sorumluluklar düşüyor”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak içinde bulunulan süreçte birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, “Bu günlerde aramızdaki dostluk ve kardeşliği beslemeye ihtiyacımız var. Terörün hem sayısı hem de şiddeti artıyor. Yapılan saldırılarsa üzüntümüzü öfkeye çeviriyor. Ancak metanetimizi kaybetmiyoruz. Bu saldırıların 2016 ile birlikte geride kalmasını arzu ediyorduk. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Bu saldırılarla bizi birbirimize düşman etmek istiyorlar. Güven duyumuzu kaydedelim, insanlar birbirine nefretle baksın istiyorlar. Buna vereceğimiz en güzel cevap birbirimize daha fazla sarılmaktır. Aramıza şeytanın gireceği boşluk bırakmadan kenetlenmeye devam etmektir. Bu çerçevede hem MÜSİAD olarak bizlere hem de tüm işadamlarımıza ayrı sorumluk düşüyor. Bu sorumluluk çerçevesinde biz MÜSİAD olarak direnmeye devam edeceğiz. Gerçek başarılar koşullara rağmen elde edilir. Hiçbir projemizi iptal etmeyeceğiz, daha da artıracağız. Birilerine verilecek en doğru mesaj, yatırımları ertelememektir” diye konuştu.



“27 çeyrekte üst üste büyüdük”

Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Olpak, “Düşük büyüme tuzağı konuşuluyor. Türkiye olarak 27 çeyrektir üst üste büyüdük. Maalesef son çeyrekte 9 ayın sonunda 2.2 büyüme var. Ancak bu süreçte Almanya yüzde 1.6, Amerika ise yüzde 1.5 büyüdü. Ne güneyde Suriye ile karşı karşıyalar ne kendi içlerinde15 Temmuz darbe girişimi ne de bizim gibi terörle karşı karşıyalar. Dolayısıyla iyi değerlendirin.

Hükümetimiz önemli kararlara imzalattı. Ar-Ge kanunu, patent kanunu, taşınabilirlerin bankalar tarafında teminat kabul edilmesi, kredi garanti fonu. Bu yenilikler çok önemli lütfen takip edin” ifadelerini kullandı.



“Ülke ve işadamları olarak yılmayacağız”

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü de MÜSİAD İzmir üyeleri olarak Türkiye’ye katkı için durmaksızın çalıştıklarını ve çalışmalarına devam edeceklerini hatırlatarak, “Ülke olarak büyük bir imtihanda geçiyoruz. Atalarımızın dediği gibi ‘Büyük dağın karı da büyük olur.’Bizler köklü bir tarihin ve güçlü geçmişin temsilcileriyiz. Bölgesinde daha da büyüme arzusunda olan bir Türkiye varken, bizim büyümemizi istemeyenler var. Ankara’da Kayseri’de, İstanbul’da, İzmir’de yapılan saldırılar büyümemizin istemeyenlerin olduğunun bir göstergesidir. Onlar bizimle uğraşmaya devam ettikçe, biz ülke ve işadamları olarak yılmayacağız ve bunların karşısında dimdik duracağız. Özellikle bu dönemde birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Milli seferberlik ruhu ile gecemizi gündüzümüze katarak biz MÜSİAD olarak her zaman devletimizin yanındayız” dedi.