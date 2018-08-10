Bakterilere karşı çığır açacak yeni buluş

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bakterilere karşı yeni antibiyotikler geliştirilmesi için bir çalışma başlatarak yeni bir döneme girildi. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Osman Doluca, TÜBİTAK 3501 proje desteğiyle daha önce E.coli bakterisinin DNA’sında keşfettikleri anahtar yapının görevlerini ortaya çıkaracağını belirtti. Doluca, böylece zararlı bakterilerle mücadelede yeni kapının aralanacağını ifade ederek, bakterilere karşı yeni antibiyotiklerin geliştirilme çalışmalarına ışık olacağı belirtildi.

E.coli bakterisinin DNA’sında bulduğu anahtar yapının potasyum ya da magnezyum fazlalığına bağlı olarak değişebildiğini belirlediklerini kaydeden Doluca, "Şimdi de bu yapının görevini inceleyeceğiz. Bakterinin bütün gen yapısını analiz ettik. Bakterinin DNA yapısında G4’lüsü dediğimiz 4 zincirli DNA ya da kök ilmik yapısı bulunuyor. Bu yapının ortamdaki tuz çeşidi ve miktarına bağlı olarak değişebildiğini gösterdik. E.coli bakterisinde 26 anahtar var. Henüz bunların hepsinin çalışma prensipleri bilinmiyor. Genlerin çalışmasını kontrol edebildiğini düşünüyoruz. Eğer çalışma prensiplerini ortaya çıkarabilirsek bakterilere karşı yeni antibiyotik geliştirme çalışmalarına ışık olabilecek" dedi.

Her hücrede kontrol sisteminin bulunduğunu belirten Doluca, daha önce bilgisayar yardımıyla (biyoenformatik) keşfettikleri korunmuş bir G-dörtlüsünün biyolojik rolünü ortaya çıkarmak için TÜBİTAK’tan destek aldıklarını söyledi. Bu çalışmayla yapının rolünü, hücredeki değişimi inceleyeceklerini aktaran Doluca, "Bakterilerin neden olduğu hastalıklarla mücadelede kullanılan ilaçların gelişmesi için yeni yöntemler ortaya koymayı hedefliyoruz diye konuştu.