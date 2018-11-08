Bala kadın eli değdi

Alanında Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Karşıyaka Belediyesi Üretici Kadın Kooperatifi, Sancaklı Mahallesi'nde uzun süredir atıl durumda olan bal ambalajlama tesisine yeniden hayat verdi. Yaklaşık bir yıllık süreçte, üreticilerden alınan 2,5 ton doğal çiçek ve çam balı, ‘Balköy' markası ile tüketicilere ulaştırıldı.

Karşıyaka Belediyesinin kadın istihdamına ve yerelde kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Balköy' projesi, tüketicilerin de yüzünü güldürdü. Karşıyaka Üretici Kadın Kooperatifi tarafından, Sancaklı Arı Ürünleri Ambalajlama, Paketleme ve Depolama Tesisinde hazırlanıp ‘Balköy' markasıyla satışa sunulan doğal bal ürünleri, hem uygun fiyatları hem de kalitesiyle büyük beğeni kazandı.

Yaklaşık bir yıllık süreçte; Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ tesisleri, Kent Koop Gıda Marketler, festivaller, fuarlar, çeşitli firma ve kafeler aracılığıyla 2,5 ton çiçek ve çam balı sofralara ulaştı. Doğal bal çeşitleri, Sancaklı'daki ambalajlama tesisinin yan tarafında hizmet veren Balköy Kahvaltı Evine gelen konukların da vazgeçilmezi oldu. Üreticiden alınarak güvenilir ve hijyenik koşullarda ambalajlanan Balköy ürünlerinin satış ağı, önümüzdeki süreçte daha da yaygınlaştırılacak.

“En güzel örnek”

Balköy projesiyle yerelde kalkınmanın en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Balköy, köy yaşamının halen korunduğu Sancaklı Mahallemize hayat veren, diğer taraftan da hem kadınlara hem de üreticilere kazanç kapısı açan örnek bir projedir. Güç birliğinden doğan bu markayla, günümüzde doğal gıdalara neredeyse ulaşamaz hale gelen tüketicilerin sofralarını tatlandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hem istihdama katkı sağlamak hem de sağlıklı ürünleri halkla buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.