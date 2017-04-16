Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 11:57

Balaban Paşa restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

İzmir’in Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde bulunan ve tam 7 asra tanıklık eden, Saruhan Beyliği döneminden kalma tarihi Balaban Paşa Cami’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Balaban Paşa restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

16 Nisan 2017 11:57

Aliağa Belediyesi’nin üstlendiği ve yaklaşık 6 aydır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tarihi cami vatandaşın hizmetine girecek.



Hoşgörü ve birlikteliğin simgesi


Yazılı kaynaklara göre; bir zamanlar aynı çatı altında bir bölümü kilise, diğer bir bölümü ise cami olarak kullanılan; Güzelhisar sakinlerinin ifadesiyle hoşgörü ve birlikteliğin en güzel örneğini sergileyen tarihi camii, Aliağa Belediyesi tarafından A’dan Z’ye elden geçiriliyor. İlgisizlik ve bakımsızlık yüzünden her geçen yıl biraz daha tahrip olan tarihi caminin minaresi 2015 yılında yaşanan şiddetli fırtınada yıkılmıştı. Minarenin yıkılmasıyla birlikte İzmir Valiliği’nden gerekli izinleri alan Aliağa Belediyesi, caminin aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için kolları sıvadı.


Yapı tarzı taş, çatısı ise ahşap üzerine kiremit kaplı olan, özellikle ahşap süslemeli kürsü ve minberi ile farklı bir ambiyansa sahip olan Balaban Paşa Cami’nin avlusunda bir de hazire bulunuyor. Hazirede görenleri kendine hayran bırakan abidevi mezar taşları yer alıyor. Osmanlı dönemine ait olan tarihi mezar taşları arasında hasar görmüş, yerinden sökülmüş olanlarda restorasyon çalışmaları kapsamında elden geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:43
  • Güneş :06:27
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:05
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!