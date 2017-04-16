Balaban Paşa restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Aliağa Belediyesi’nin üstlendiği ve yaklaşık 6 aydır süren restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile birlikte tarihi cami vatandaşın hizmetine girecek.

Hoşgörü ve birlikteliğin simgesi

Yazılı kaynaklara göre; bir zamanlar aynı çatı altında bir bölümü kilise, diğer bir bölümü ise cami olarak kullanılan; Güzelhisar sakinlerinin ifadesiyle hoşgörü ve birlikteliğin en güzel örneğini sergileyen tarihi camii, Aliağa Belediyesi tarafından A’dan Z’ye elden geçiriliyor. İlgisizlik ve bakımsızlık yüzünden her geçen yıl biraz daha tahrip olan tarihi caminin minaresi 2015 yılında yaşanan şiddetli fırtınada yıkılmıştı. Minarenin yıkılmasıyla birlikte İzmir Valiliği’nden gerekli izinleri alan Aliağa Belediyesi, caminin aslına uygun bir şekilde restore edilmesi için kolları sıvadı.

Yapı tarzı taş, çatısı ise ahşap üzerine kiremit kaplı olan, özellikle ahşap süslemeli kürsü ve minberi ile farklı bir ambiyansa sahip olan Balaban Paşa Cami’nin avlusunda bir de hazire bulunuyor. Hazirede görenleri kendine hayran bırakan abidevi mezar taşları yer alıyor. Osmanlı dönemine ait olan tarihi mezar taşları arasında hasar görmüş, yerinden sökülmüş olanlarda restorasyon çalışmaları kapsamında elden geçirildi.