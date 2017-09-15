Balçova Belediyesi’nden eğitime katkı

Üniversiteyi kazanan gençler için 11 yıldır ödül töreni düzenleyen Balçova Belediyesi bu yıl da 620 başarılı öğrenciyi aileleri ile birlikte ağırladı. Törende her öğrenciye bir plaket, bir dizüstü bilgisayar ayrıca İzmir dışında okul kazananlara ulaşım bedeli verildi. Ülkemizde yaşanan her olumsuzluğun ana kaynağının eğitim eksikliğinden kaynaklandığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Bu geminin batmamasını istiyorsak eğitime ağırlık vermeliyiz. Tek bir genci bile kazanmak için belediyenin tüm olanaklarını seferber ederim” dedi.

Eğitim kurumlarının fiziki yapılarının iyileştirilmesi ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik hizmetleri ile vatandaşların takdirini toplayan Balçova Belediyesi, 2017 Lisans Yerleştirme Sınavı’nı (LYS) kazanan Balçovalı Öğrencileri yalnız bırakmadı. Ek kontenjan yerleştirmeleri ile birlikte başarılı 620 öğrenciye aileleri ile birlikte bir veda gecesi düzenleyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, her öğrenciye bir bilgisayar ve başarı plaketi hediye ederken, il dışında okuma hakkı kazanan öğrencilerin ilk gidiş-geliş yol ücretleri de belediye tarafından karşılandı. İzmir’de eğitim kurumlarına yaptığı katkılarla eğitimin kalitesinin artmasını ve adaletli yürütülmesini hedefleyen Balçova Belediyesi’nin 11 yıldır düzenlediği Üniversiteliler Veda Gecesi bu yıl Balçova Termal Otelde gerçekleştirildi. 2017 LYS Sınavı’nda bir üniversitede okumaya hak kazanan 620 öğrencinin aileleri ile katıldığı veda gecesinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Lale Karabıyık ve Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz ile Belediye Meclis Üyeleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

"Belediyenin tüm olanaklarını seferber ederim"

Göreve başladıklarında bugün üniversiteyi kazanan öğrencilerin henüz okula başlamadığını anımsatan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Biz meclis üyelerimiz ile birlikte çocuklarımızın eğitimi babalarının cüzdandaki paraya bağımlı olmasın, eğitim de adalet olsun diyerek hizmete başladık. Eğer okullarınız perişansa, bu ülkede hala depreme dayanıksız okullar varsa kimse ortalıkta ben kamu yöneticisiyim diye gezemesin. Göreve geldiğimizde yetkimiz olmamasına rağmen okullara bu düşünce ile hizmet ettik. Çocuklarımız cemaatlerin veya başka art niyetli gurupların eline düşmesin diye 384 kişilik kız öğrenci yurdu açtık. Okullarımızdan gelen hiçbir talebi geri çevirmedik. Şimdi bu hizmetlerimizin başarılı sonuçlarını görüyoruz. Balçova’da son yıllarda üniversiteyi kazanma oranlarında çok çok büyük bir artış var. Bugün ülkemizin yaşadığı sorunların temel kaynağı eğitimin yetersiz ve adil olmamasıdır. Bu geminin batmamasını istiyorsak eğitime ağırlık vermeliyiz. Tek bir genci bile kazanmak için belediyenin tüm olanaklarını seferber ederim” diye konuştu.

"Bütçelerden en önemli payı eğitime ayırın"

Öğrencilere bir de nasihatte bulunan Başkan Çalkaya, Balçova’daki 10 bin öğrenciyi kendi çocuğundan ayırmadığını belirterek “Biz şu anda sizin ailelerinizin verdiği vergileri yönetiyoruz. Okuduğunuz okul Türkiye’nin neresinde olursa olsun, olurda başınız sıkışırsa ilk arayacağınız numara benim numaram olsun. Sizler ailelerinizin gece gündüz çalışarak elde ettiği imkanlar ile bu başarıyı elde ettiniz. Sizlerden isteğim bir gün bu ülkede yönetici koltuklarına geldiğinizde kullandığınız bütçelerden en önemli payı eğitime ayırın. Sizin gibi zor şartlarda okuyanlara her zaman adaletli davranın” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ise Eğitimin çok ciddi ve siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayarak “Hiçbir müfredat hazırlığına, gençlerle ve çocuklarla ilgili alınacak kararlara, geleceği dizayn etme çalışmalarına siyaset sokulmamalı ve bulaştırılmamalıdır” dedi.

Konuşmaların ardından LYS’yi kazanan tüm öğrencilere birer plaket ve dizüstü bilgisayar, İzmir dışında okul kazanan öğrencilere de ilk gidiş-geliş ulaşım bedelleri verildi. LYS’nin 4 farklı puan türünde dereceye giren ilk 12 öğrenciye ayrıca alışveriş çeki hediye edildi.