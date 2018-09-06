Balçova Cumhuriyet kupası sahibini buldu

Bu yıl birincisi düzenlenen Balçova Belediyesi Cumhuriyet Kupası iki gün süren maçlar sonunda tamamlandı. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Balçova Belediye Termal, Narlıdere Belediyespor, Çeşme Belediyespor ve Bayındırspor’un katıldığı şampiyonada takımlar son kez oyuncularını ve taktiklerini gözden geçirme fırsatı buldu.

Zorlu geçen mücadeleler sonunda takımların sergiledikleri performans teknik heyetleri mutlu ederken, Cumhuriyet kupasını, Bayındırspor ile final oynayan ev sahibi Balçova Belediye Termal Spor kazandı. Kupa Töreninde birer konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve TFF İzmir İl Temsilcisi Mehmet İncu da, anlamlı kupaya katılan takımları tebrik ederken amatör takımlara desteğin süreceğini ifade etti.