Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 11:21

Balçova Cumhuriyet kupası sahibini buldu

İzmir’de, Balçova Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Balçova Belediye Termal, Narlıdere Belediyespor, Çeşme Belediyespor ve Bayındırspor Futbol takımlarının katıldığı Balçova Belediyesi Cumhuriyet kupası ev sahibi takımın şampiyonluğu ile tamamlandı.

Balçova Cumhuriyet kupası sahibini buldu

06 Eylül 2018 11:21


Bu yıl birincisi düzenlenen Balçova Belediyesi Cumhuriyet Kupası iki gün süren maçlar sonunda tamamlandı. Süper Amatör Lig’de mücadele eden Balçova Belediye Termal, Narlıdere Belediyespor, Çeşme Belediyespor ve Bayındırspor’un katıldığı şampiyonada takımlar son kez oyuncularını ve taktiklerini gözden geçirme fırsatı buldu.


Zorlu geçen mücadeleler sonunda takımların sergiledikleri performans teknik heyetleri mutlu ederken, Cumhuriyet kupasını, Bayındırspor ile final oynayan ev sahibi Balçova Belediye Termal Spor kazandı. Kupa Töreninde birer konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve TFF İzmir İl Temsilcisi Mehmet İncu da, anlamlı kupaya katılan takımları tebrik ederken amatör takımlara desteğin süreceğini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç