Balçova Ramazan’a hazır

Balçova’daki tüm camilerin temizliği yapılırken 2 bin 500 aileye erzak paketi dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak.

Balçova Belediyesi vatandaşların huzurlu bir Ramazan ayı geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda ilçede bulunan 11 cami ve mescidin temizlikleri yapıldı, halıları yıkandı. Balçova’da yaşayan 2 bin 500 aileye erzak yardımı yapılırken, her yıl düzenlenen Semtevi İftarları bu yıl da devam edecek.

Balçova’da ayrıca iftarlardan sonra da unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlenceleri Balçovalılarla buluşacak. Her Cuma akşamı Balçova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek geleneksel Ramazan eğlencelerinde Hacivat ve Karagözlü Hayal Perdesi, Orta Oyunu ve Fasıl dinletileri vatandaşlara sunulacak.

Ramazan Ayı’nın maneviyatının yüksek olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Belediye olarak yıllardır paylaşımcı bir hizmet anlayışla hareket ediyoruz. Ramazan ayında bu paylaşım toplum genelinde daha üst seviyelere çıkıyor. Toplumdaki bu paylaşım ve empati anlayışının yılın tüm zamanlarına yayılması için çaba sarfetmeliyiz” diye konuştu.