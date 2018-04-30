Balçova’da 1 Mayıs bayramı

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ayrıca taşeron kadrosunda bulunan tüm personeline 1 Mayıs ikramiyesi verdi.

Balçova Belediyesi ile işçi sendikası Belediye-İş 4 No’lu Şube ve memur sendikası Tüm Yerel-Sen arasında sürdürülen toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile Balçova Belediyesi işçi personeline ortalama yüzde 13 zam yapılırken, memur iyileştirmelerinde ise yüzde 65 artış sağlandı. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ayrıca KHK ile belediye şirketinde taşeron sözleşmesi imzalayan 243 işçiye de 1 Mayıs ikramiyesi verdi.

Belediye binası önünde yapılan imza töreninde konuşan Tüm Yerel-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, “Biz memurun kaderinin bir kişinin iki dudağı arasında olmasına karşıyız. Bir emirle, çıkarılan bir KHK ile yemek paralarımız kesildi. Biz devletin memurları olduğumuzu herkese göstereceğiz” diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise imzalanan sözleşmenin belediyenin imkanları doğrultusunda çok iyi bir sözleşme olduğunu ifade ederek, “Tüm işçi arkadaşlarımız adına başkanımıza ve yönetim kadrosuna teşekkür ediyorum. Ayrıca İzmir’de taşeron işçilerine ikramiye veren tek başkan olduğu için de başkanımızı kutluyorum” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da ekonominin gittikçe daraldığını belirterek, “Ekonomik gerilemenin en büyük yükünü işçi, memur ve dar gelirli vatandaşlar yaşıyor. Sizlerden isteğim bu ekonomik kriz içinde bütçelerinizi daha dikkatli kullanmanız. Giderek büyüyen krize dur demek için her zaman dayanışma içinde olmanızı istiyorum” dedi. Başkan Çalkaya örgütlenmenin önemli olduğunu da savunarak, “Ben burada işveren olmama rağmen çocuklarımla her 1 Mayıs törenine gidiyorum. Sizlerin de eksiksiz gelmesini, emekçinin dayanışmasını bu ekonomik krizi çıkaranlara göstermenizi istiyorum. Bir olursak, birlik olursak ülkemizi güzel günlere taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.