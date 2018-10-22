Balçova'da cimnastik şöleni

İzmir'in Balçova ilçesinde, Türkiye Cimnastik Federasyonu Ritmik Cimnastik Kupası müsabakalarında sporcular, izleyenleri yetenekleri ile büyüledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası'na bu yıl Balçova ev sahipliği yaptı. Hafta sonu Balçova Belediyesi Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvalara bireysel ve gruplar halinde katılan sporcular, yeteneklerini görsel bir şölenle birleştirip yarıştı. Türkiye'nin değişik illerinden 56 ritmik cimnastikçi birbirinden güzel ve yetenek dolu performanslarıyla izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Turnuva sonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve madalyaları verildi.

Ödül töreninin ardından bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, turnuvanın Balçova'da yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Amatör spor ile toplumu yeniden şekillendirebilir; çünkü spor uğraşan gençler kötülüklere bulaşmaz, daha iyi kararlar alıp daha sağlıklı bireyler olurlar" dedi.

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkan Vekili Emre Bağcı ise "Cimnastik sporunda her geçen gün yeni başarılara imza atıyoruz. Sporcularımızın gelişmesi ve uluslararası müsabakalara hazırlanması için bu tip etkinlikler düzenliyoruz. Bizlere bu anlamda desteklerini esirgemeyen Balçova Belediyesi gibi yerel yönetimlerimize de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.