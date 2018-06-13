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13 Haziran 2018 14:26

Balçova’da dostluk sofrası

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve Belediye Meclis Üyeleri, Ramazan iftarlarının sonuncusunda şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Balçova’da dostluk sofrası

13 Haziran 2018 14:26


Balçova Belediyesi’nin yıllardır Ramazan ayında düzenlediği dostluk sofraları bu yıl da Balçovalı vatandaşları ağırladı. Belediyenin Orman İçi Piknik Alanında düzenlenen iftar yemeklerine Balçova’daki mahalle sakinlerinin yanı sıra çeşitli hemşeri derneklerine iftar yemekleri düzenlendi. Ramazan ayı boyunca toplamda 9 bin vatandaş ile bir araya gelen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve eşi Fatma Çalkaya, iftar yemeklerinde konukları ile tek tek görüşerek, sohbet ederek dertlerini dinledi, sevinçlerini paylaştı. Gece boyunca Balçovalılar ile görüşen Başkan Çalkaya çocuklara da hediyeler vererek sevinirdi.


Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar yemeklerinin sonuncusu ise dün akşam şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile STK temsilcileriyle gerçekleştirildi. Balçova Marina’da verilen iftar yemeğinin sonunda okunan duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Çalkaya, “Yıllardır hemşerilerimiz ile dostluk sofrasında buluşup ekmeğimizi bölüşüyoruz. Birlikte olursak her sorunu her zorluğu aşacağımızı anlatıyoruz. Ramazan Bayramı’nın da ülkemize birlik, barış, huzur ve adalet getirmesini diliyorum” diye konuştu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Orhan Aydın ise “Her derdimize koşan, her hafta üyelerimizi arayarak hallerini hatırlarını soran Başkan Çalkaya’ya teşekkür ediyoruz” diyerek çiçek verdi.


Balçova’da Ramazan ayı boyunca her hafta unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlenceleri de Balçovalılarla buluştu. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen eğlencelerde Hacivat ve Karagözlü Hayal Perdesi, Orta Oyunu ve fasıl dinletileri, sihirbazlık gösterileri eski Ramazan eğlencelerini günümüz sosyal yaşantısına uyarlanmış anlatımlarıyla Balçova sokaklarına taşındı. 7’den 70’e tüm Balçovalıların zevkle izlediği gösterilerde çocuklar için pamuk helva, macun şeker ve şerbet gibi unutulmaya yüz tutmuş tatlar da ücretsiz dağıtıldı.




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