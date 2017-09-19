Balçova’da Gaziler Günü kutlandı

Ulu Önder Atatürk’e Gazilik Ünvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü için, tüm yurtta olduğu gibi Balçova’da da bir dizi etkinlikler düzenlendi. İlk olarak Balçova’daki gaziler ve aileleri onuruna bir yemek veren Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte konuklarıyla tek tek ilgilendi. Gaziler ile sohbet eden Başkan Çalkaya “Sizler sadece Vatanın kurtuluşu için vücudunuzun bir parçasını vermediniz. Bu ülkeyi ayakta tutan sizlerdeki cesaret ve vatan sevgisidir” diye konuştu.

Balçova’daki kutlama programı sabah Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle devam etti. Törene Gaziler ile birlikte Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Balçova Garnizon Komutanı P.Alb. Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar Atatürk Anıtı’na Çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu’nda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Törenden sonra Balçova Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Balçova Garnizon Komutanı P.Alb. Cenk Baburşah, Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya törene katılamayan gazileri evlerinde ziyaret etti.