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02 Ağustos 2018 10:11

Balçova’da gençlere YKS desteği

İzmir’de Balçova Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girmiş gençlerin tercihlerini yapmalarında yardımcı olmak için ücretsiz destek vermeye başladı.

Balçova’da gençlere YKS desteği

02 Ağustos 2018 10:11


Milyonlarca gencin üniversiteye girmek için katıldığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sınava giren gençler, şimdide aldıkları puana göre yerleşmek istedikleri üniversiteleri tercih etmek için kolları sıvadı. Balçova Belediyesi de, değişen sistem ile doğru tercih yapmakta zorlanan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verme kararı aldı. Öğrencilerin, 14 Ağustos’a kadar Ata Caddesi, İncarialtı ve AVM’lerde kurulacak standlarda YKS danışmanlık hizmeti alabileceği ifade edildi.


Göreve geldikleri günden itibaren eğitime özel bir önem verdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Çocuklarımız yıllardır verdikleri emeğin sonunda bir sınava giriyorlar. Emeklerinin boşa gitmemesi için doğru tercih yapmaları çok önemli. Bu yıl başlattığımız bir uygulama ile gençlerimiz uzmanlar ile birlikte YKS tercihlerini kısa sürede yapabilecekler. Biz her platformda ülkemizin tek kurtuluşunun eşit ve kaliteli eğitimden geçtiğini vurguluyor hizmetlerimizi de bu çerçevede yapıyoruz. Tek amacımız gençlerimizin istedikleri bölümleri kazanıp başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri" diye konuştu.




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