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08 Mayıs 2018 12:42

Balçova’da muhtarlarla 150. toplantı

Balçova’daki sorunları daha hızlı çözmek için göreve geldiğinde muhtarlar ile toplantı yapmaya başlayan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya bu ay 150.

Balçova’da muhtarlarla 150. toplantı

08 Mayıs 2018 12:42

toplantıyı gerçekleştirdi.


Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın 2004 yılında göreve geldiğinde “Mahallelerdeki sorunları en iyi bilen muhtarlarımızdır” diyerek başlattığı Muhtar Toplantıları’nın bu ay 150.’si yapıldı. Belediye bürokratları ile mahalle muhtarlarının bir araya geldiği toplantı da bir ay içinde mahallelerde var olan sorunlar ve bunların çözüm önerileri görüşülürken, bir önceki toplantıda görüşülen konuların da tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol ediliyor. Her mahalle muhtarının sorunlarını ve önerilerini tek tek dile getirdiği toplantıda kısa ve uzun vadede yapılacak işler programlanırken acil yapılması gereken işler için ilgili müdürlüklere, Başkan Çalkaya tarafından talimat veriliyor.


Balçova Belediyesi Muhtarlar Masası koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantılara çok önem verdiklerini ve hiç aksatmadıklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Balçova’da 8 mahallemiz olmasına rağmen bir eğitim ve ticaret kenti olduğumuz için günlük nüfusumuz çok fazla. Hem ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hem de günübirlik gelen konuklarımıza en iyi hizmeti verebilmemiz için sorunları iyi tespit etmemiz gerekiyor. Bu sorunları en iyi bilenler de mahalle muhtarlarımız. Biz ilçemizde bu anlamda çok güzel ve uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını muhtarlarımızın belirttiği sorunları çözmek için çalışıyoruz” diye konuştu.




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