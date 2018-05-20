Balçova’da muhteşem 19 Mayıs coşkusu

Halk oyunları gösterilerinde ise Balçovalı Gençler Türkiye’nin değişik yörelerinin halk oyunlarını başarıyla sahneledi. Gecenin finalinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzeyen bir gencin ‘Sarı Zeybek’ gösterisi muhteşem anlar yaşattı.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Balçova’da vatandaşların katıldığı 19 Mayıs korteji ile başladı. Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce Balçovalı ellerinde bayraklarıyla marşlar söyleyerek Sakarya Caddesi’nde yürüdü. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya ile katıldığı korteje Balçova Belediye Meclis Üyeleri ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri de eşlik etti.

"Sonsuza kadar yaşatacağız”

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kadar yürüyen vatandaşlar burada Balçova Belediyesi EFEM Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı gösterileri izledi. Ekiplerin muhteşem gösterileri ayakta alkışlanırken, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Biz ulusal bayramlarımızı da Anadolu kültürünü de sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuştu. Başkan Çalkaya çocuklarını halk oyunlarına yönlendiren ailelere de teşekkür ederek, “Sizler geleceğimiz için çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Sizlere hizmet etmekten onur duyuyorum” dedi. Gecenin finalinde ise 19 Mayıs Bayramı’nı gençlere armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e benzeyen bir genç sahneye çıkarak ‘Sarı Zeybek’ gösterisini sundu.