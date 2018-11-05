Balçova'da yaşlı vatandaşların hayatını kurtaracak bileklik

İzmir'in Balçova ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan sistemle birlikte; yalnız yaşayan, bakıma muhtaç durumdaki yaşlı vatandaşların kollarına özel bileklikler takılacak. Vatandaşlar, herhangi bir sağlık problemi yaşadığında bu bileklikteki alarm butonuna basacak ve sağlık ekipleri daha sonra çağrı yapan vatandaşa hemen müdahale edecek.

Balçova ilçesinde, yaşlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla farklı hizmetler ve projeler üreten Balçova Belediyesi, şimdi de teknolojiyi kullanarak bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda belediye, Acil Sağlık Sistemi kurmak için bir çalışma başlattı. Başlatılan projeyle, ilk etapta 65 yaş ve üzeri 150 vatandaşı kollarına özel bileklikler takılacak. Herhangi bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar, bileklikte bulunan butona basacak ve butona basılmasıyla sinyal sağlık ekiplerine yönlendirilecek. Yaşlı vatandaşların herhangi bir nedenle düşmesi, yaralanması sonrasında da yine bu bileklikler devreye girecek ve sağlık personellerine sinyal gönderecek. Sağlık ekipleri de, ulaşabileceği bir telefonla konunun aciliyetini vatandaşlardan öğrenmiş olacak veya aciliyete göre intikal ederek hastaya müdahale edecek. İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) desteğiyle başlayan projeyle 24 saat hizmet verileceği ifade edilirken, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Sürekli olarak yaşlı vatandaşlarımızın evlerine giden bir ekibimiz var. Doktorumuz, psikoloğumuz, sosyal hizmet ve teknik destek uzmanımız yaşlı vatandaşlarımızı her gün evlerinde ziyaret ediyor. Onların sağlık problemleri ve evlerindeki ihtiyaçlarla ilgileniyorlar. Hasta yatağı gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İZKA ile imzaladığımız anlaşma sonucunda başladığımız bu projeyle de acil müdahaleye ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olacağız. 24 saat hazır ekibimiz vatandaşlarımızın emrinde olacak. Yaşlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için tüm imkanlarımızı bundan sonra da seferber edeceğiz” diye konuştu.