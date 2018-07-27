Balçova’da yaşlıları sevindiren destek

Sosyal destek projeleriyle toplumun birçok kesimine ulaşan Balçova Belediyesi şimdi de ilçede yaşayan ve 80 yaşını aşmış vatandaşlar için özel bir ekip kurdu. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı ile başlatılan proje ile ilk olarak Balçova’da yaşayan 80 yaşını aşmış vatandaşlar tespit edildi. Semtevleri ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı’nın yaptığı tespitlerde belirlenen bin 78 yaşlı vatandaş ile tek tek görüşüldü. Müdahalede öncelikli yaşlı vatandaşlar tespit edildikten sonra 1 Doktor, 1 Psikolog, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile Fen İşleri Müdürlüğü ve Semtevi sorumlusundan oluşan ekip yaşlı vatandaşları ziyaret etmeye başladı.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın da belirli zamanlarda katıldığı ekip, vatandaşlar ile görüşmeler yaparak ihtiyaç duyduğu eksiklikleri gidermeye başladı. Doktor ve psikologlar tarafından muayene edilen yaşlı vatandaşların evlerinde hayatlarını kolaylaştıracak cihazlar alınarak, değişiklikler yapılmaya başlandı. Düşmemeleri için evlerine tutunma demirleri yapılarak, hasta yatağı veya akülü araç ihtiyaçları karşılandı. Maddi durumu iyi olamayan vatandaşların evlerinin fiziksel bakımları da belediye ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Yaşlı vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Ben ve eşim çok sıklıkla yaşlı vatandaşlarımızı ziyaret edip dertlerini dinleyip yardımcı oluyorduk. Ancak bu hizmetin daha sistematik ve kurumsal olması gerektiğini düşündük. 9 Eylül Üniversitesi ile güzel bir işbirliğimiz oldu. Koca bir ömrü ülkesi için çalışan insanlara sevgi ve şefkatle yaklaşmamız gerekiyor. Onların hayatlarını güzel bir şekilde sürdürmeleri için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz” diye konuştu.