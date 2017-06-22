Balçova’dan Adalet Yürüyüşüne destek

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve eşi Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, belediye meclis üyeleri ve parti üyelerinin olduğu iki otobüs, Adalet Yürüyüşüne katılmak için Kızılcahamam’a ulaştı. Burada Gerede’ye doğru hareket eden Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki binlerce kişi, zaman zaman etkisini hissettiren sağanak yağış altında yürüyüşüne devam etti.

Genco Erkal, Sunay Akın gibi sanatçıların da eşlik ettiği yürüyüş, Gerede yakınlarında 18 kilometrelik günlük yürüyüşünü tamamladı. Adaletin bu ülkeye er geç geleceğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Genel başkanımız çok önemli bir görevi üstlendi. Biz bu yürüyüşünde asla kendisini yalnız bırakmayacağız. Türkiye’nin her köşesinden insanların gelerek yürüyüşe destek vermesi çok çok önemli” dedi.