Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 14:10

Balçova’dan ’Adalet Yürüyüşü’ne destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 19 gün önce başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ bugün Kocaeli’ye ulaşırken, yürüyüşe Balçova, Selçuk ve Torbalı CHP örgütleri de katıldı.

Balçova’dan ’Adalet Yürüyüşü’ne destek

03 Temmuz 2017 14:10



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Adalet Yürüyüşü’nün 19’uncu gününde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesindeki kamp alanından sabah yürümeye başladı. Aşırı sıcak ve nem nedeniyle en zorlu etaplardan birisi olan Kocaeli etabına İzmir’den de yoğun katılım oldu. CHP’nin Balçova, Selçuk ve Torbalı ilçe örgütleri de otobüslerle Kocaeli’ye gelerek yürüyüşe katıldı. CHP Balçova İlçe Başkanlığı yürüyüşe katılan vatandaşlara soğuk meyve ve içecek ikram ederken değişik etaplarda Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmayan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Biz yürüyüş başladığında Genel Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Balçova’da kendisine gönülden destek olan vatandaşlar adına buradayız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!