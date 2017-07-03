Balçova’dan ’Adalet Yürüyüşü’ne destek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’Adalet Yürüyüşü’nün 19’uncu gününde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Eşme Mahallesindeki kamp alanından sabah yürümeye başladı. Aşırı sıcak ve nem nedeniyle en zorlu etaplardan birisi olan Kocaeli etabına İzmir’den de yoğun katılım oldu. CHP’nin Balçova, Selçuk ve Torbalı ilçe örgütleri de otobüslerle Kocaeli’ye gelerek yürüyüşe katıldı. CHP Balçova İlçe Başkanlığı yürüyüşe katılan vatandaşlara soğuk meyve ve içecek ikram ederken değişik etaplarda Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalnız bırakmayan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Biz yürüyüş başladığında Genel Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Balçova’da kendisine gönülden destek olan vatandaşlar adına buradayız” diye konuştu.