Balçova'dan dünya temizliğine katkı

Balçova Belediyesi ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı kampanya ile İnciraltı Kent Ormanı'nda ve sahilde temizlik yapıldı.

Dünyanın birçok farklı ülkesinden yüz binlerce gönüllü tarafından başlatılan 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde sokaklara inerek etrafa atılan tonlarca çöpü temizlemeye başladı. 120 farklı ülkede başlatılan kampanyaya Balçovalı Gönüllüler de İnciraltı Kent Ormanı ve Sahilini temizleyerek destek verdi. Sosyal medyada başlatılan #WorldCleanUpDay, #LetsDoit ve #suituptocleanup gibi hastaglar ile buluşan gönüllüler Balçova Belediyesi, özel firmalar ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile temizlik yaptı.

Çocukları ile birlikte temizliğe katılan aileler yüzlerce torba atık toplarken, gelecekte güzel bir dünyada yaşamak için herkesin duyarlı olmasını istedi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'da gönüllülere teşekkür ederek “Umarım Dünya gelecek yıllarda böyle kampanyalara ihtiyaç duymaz. Tüm insanlığın en iyi temizliğin kirletmemek olduğunu artık anlaması gerekiyor diye konuştu.