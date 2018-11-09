Balçovalı çocuklar 24 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret edecek

Balçova Belediyesi, geleneği bozmayarak bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Gününde derslerinde başarılı olan çocukları aileleri ile birlikte Anıtkabir'e götürecek.

Balçova Belediyesi'nin, 13 yıl önce başladığı “Çocukları Atatürk ile Buluşturma” gezileri kapsamında yapılan Anıtkabir ziyareti, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Haftasında yapılacak. Balçova'dan 50 otobüs ile yola çıkacak kafilede Balçovalı çocukların yanı sıra; şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum örgütleri de olacak. Anıtkabir'de resmi tören ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyacak olan kafile, daha sonra sesli ve görsel sergileme tekniği ile yapılmış olan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni ziyaret edecek.

Türkiye'de geleceğinin refah içinde olmasının en temel koşulunun Atatürk ve cumhuriyet değerlerinin çocuklara anlatılması olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Biz yıllardır Anıtkabir'e ve Çanakkale Şehitliği'ne ziyaretlerde bulunuyoruz. Çoğunluğu çocuk yaklaşık 20 bin Balçovalı bu ziyaretlere katıldı. Binlerce kişinin aynı anda Atatürk'ün huzurunda olması anlatılması imkansız bir duygu. Biz çocuklarımıza bu maneviyatı yaşatma arzusundayız. Eğer Ebedi Önderimiz Atatürk'ü, Cumhuriyet'in değerlerini ve Bağımsızlık Savaşımızı çocuklarımıza anlatamazsak sonumuz felaket olur" diye konuştu.