Balçovalı çocuklar bu okulu çok seviyor

Yaz okulunda çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de can dostlarımız ile tanışıyor.

Balçova Belediyesi Semtevleri tarafından belirlenen 400 öğrencinin katılacağı yaz okulu, bu yıl çok farklı etkinliklerle Balçovalı çocukların unutamayacakları bir tatil geçirmelerini sağlıyor. İki haftalık dönemlerle üç ayrı kurda öğrencileri kabul edecek olan yaz okulunda çocuklar; sosyal gelişim terapileri, meslek tanıtımı, okuma saati, müzik, bilgisayar, güzel sanatlar, satranç, ebru yapımı, folklör, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik gibi ders ve aktivitelere katılacak. Öğrenciler ayrıca birer kez Balçova Aquacity, Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na, Gezegenevi’ne, Deprem Afet Eğitim Merkezi’ne, Balçova Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne ve müzelere götürülecek. Balçovalı çocuklar bu yıl uzmanlardan diş sağlığı eğitimi de alacak.

"Şiddetten uzak tutmaya çalışıyoruz"

Yaz okulu programı çerçevesinde bu yıl ilk kez başlanan bir uygulama ile belediyenin veteriner müdürlüğüne de götürülen Balçovalı çocuklar, burada can dostlarımızın bakımını gören çocuklar sokak hayvanlarının nasıl korunması gerektiğini de öğreniyorlar. Öğlen yemeklerinde Balçovalı çocuklara eşlik eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, sosyal ve sportif faaliyetlerden uzak kalan çocukların bir şekilde şiddetle tanıştığını ifade ederek, “Biz bu nedenle spor eğitimine çok önem veriyoruz. Yılın 12 ayı 6 bin çocuğumuza ücretsiz spor hizmeti vererek onları sokaktaki ve sanal oyunlardaki şiddetten uzak tutmaya çalışıyoruz. Yaz okulları da bu kapsamda geliştirilen bir proje. Spor okullarımızda çocuklarımıza spor eğitiminin yanı sıra toplumsal değerler de öğretiliyor. Ayrıca aileler ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarını bu faaliyetlere göndermekte güçlük çekebiliyor. Bu yüzden biz bu görevi üstleniyoruz. Aksi halde ilgilenmediğimiz her çocuk bu toplumun karşısına bir suçlu olarak gelebilir. Çocuklar suçla tanışmadan eğitilirse geleceğimiz daha güzel olur” diye konuştu.