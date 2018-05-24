Balçovalı gençlere Avrupa’da staj

Türkiye’de resmi rakamlara göre sayısı 3,5 milyonu bulan işsizler ordusunun yaklaşık 900 bini üniversite mezunu. İzmir’in Balçova ilçesinde de üniversite mezunlarının işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üstünde. Üniversite mezunu gençlerin eğitim kalitesini yükselterek iş bulmalarını hedefleyen Balçova Belediyesi, bu amaçla hazırladığı projeyi hayata geçirdi. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Uluslararası Staj Merkezi” projesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansı ERASMUS-Gençlik Programı K2 Stratejik Ortaklığına başvuran Balçova Belediyesi, Belçika, Portekiz, İtalya ve Sırbistan’da faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile ortaklık yaparak 220 bin Euro hibe aldı.

Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da ilk Uluslararası Staj Merkezi olma özelliğini taşıyacak olan projeyle Balçova’da yaşayan 22-30 yaş arası üniversite mezunu 50 işsiz genç, koordinatörü Balçova Belediyesi olan proje konsorsiyumu tarafından belirlenecek olan konularda eğitim alacak. Eğitimlerin ardından yapılacak sınavda en yüksek puanı alan 25 üniversite mezunu genç yurtdışı ortaklığı yapılan ülkelerdeki şirketlerde 1,5 ay tüm masrafları proje bütçesinden karşılanmak üzere staj görecekler. Diğer 25 genç ise İzmir’deki sektöründe öncü firmalarda stajlarını yapacaklar. Proje sonunda yine yurtdışı ve yurtiçinden davetli şirketlerin katılacağı proje fuarıyla, tüm katılımcıların iş görüşmeleri yapmalarına imkan sağlanacak. 2 yıl sürecek projenin uzun yıllar sürdürülebilmesi amacıyla uluslararası fonlardan destek alınacak.

Tüm ortakların katılımı ile ilk toplantısı Balçova’da yapılan Uluslararası Staj Merkezi Projesinde verilecek eğitim konuları, başvuru şartları ve aday kriterleri konularında görüşmeler yapıldı. Tüm kriterlerin uluslararası konsorsiyum tarafından belirleneceği projede duyurular ve gelişmeler oluşturulacak web sitesiyle şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşılacak. İşsizlik sorunun Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında geldiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, “Ekibimiz ile gece gündüz çalışıp gençlerimize faydalı olacak, iş bulmalarını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyoruz. Bu proje ile gençlerimiz eğitim gördükleri alanda uzmanlaşma imkanı sağlayacak, çok iyi şartlarda iş bulabilecekler” diye konuştu.