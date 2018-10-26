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Balçovalı işçilere bayram ikramiyesi

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde taşeronlar dahil tüm işçilerine ikramiye verdi.



Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, işçi ve işçi hakları ile ilgili uygulamalarından dolayı Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'ya tüm işçiler adına teşekkür ziyaretinde bulundu. Uzun yıllardır Balçova Belediyesinde yetkili sendika olduklarını ve işçinin günü gününe maaşının ödendiğini belirten Ayhan Doğan, “İşçisine borcu olmayan çok az sayıdaki belediyeden birisi Balçova Belediyesidir. Bu bizim emek mücadelemiz açısından çok önemli bir kazanımdır. Aynı zamanda belediyemizin başarısı açısından da kazanımdır. Çünkü geçim derdinde olan maaşının akıbetini düşünen işçiden verim alamazsınız” diye konuştu.



"Emekçi dostu başkan"


Balçova Belediyesinin sadece sendikalı işçilere değil KHK ile belediye bünyesine geçen taşeron işçilere de emeklerinin karşılığını verdiğini vurgulayan Ayhan Doğan, “KHK ile bünyesine aldığı personeline ikramiye veren tek belediye Balçova Belediyesidir. Oradaki arkadaşlarımız 1 Mayıs'ta, dini bayramlarda, yeni yılda ve en önemlisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda diğer sendikalı arkadaşlarımız gibi ikramiye almaktadır. Tüm bunların yanında işçi maaşını almadan Balçova Belediye Başkanımızın maaşını almaması bizim için çok kıymetlidir. Biz bu nedenlerle Balçova Belediye Başkanımız Mehmet Ali Çalkaya'yı emekçi dostu başkan olarak görüyor ve kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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