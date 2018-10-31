Balçova'ya Yörük Heykeli

Orta Asya'dan çıkan Türk Boylarının Anadolu'yu yurt edinmesinde önemli bir etkisi olan Yörük Boyları'nın hatırası Balçova'da yaşatılacak.

Balçova Belediyesi, yüzyıllar önce Balçova'ya gelerek bölgenin yerleşim yeri olmasını sağlayan Yörüklerin hatırasını yaşatmak amacıyla ilçeye bir Yörük Heykeli yaptırdı. Balçova'da yaşayan Yörüklerin Torunları ve Balçova'nın eski aileleri ile birlikte Balçova Kültürü'nü yaşatmak adına yapılan çalışmalar kapsamında yapılan heykelin açılışı sırasında vatandaşlara Keşkek ve yöresel yemekler ikram edildi.

Yörüklerin Balçova'daki ilk yerleşim yerlerinden olan Çetin Emeç Mahallesi'nde yapılan ve Yörük bir aile ile yaşantısını tasvir eden heykelin açılışını Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve Yunus Emre Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nihat Erçetin birlikte yaptı. Açılış sırasında bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya “Geçmişimizi asla unutmayacağız. Bizi biz yapan değerleri unutmayacağız” derken Türkmen Derneği Başkanı Nihat Erçetin ise ”Yörük Kültürü'nün Balçova'da yaşatılıyor olmasından mutluluk ve gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Heykeltraş Cihan Kaynar anıldı

Yörük Heykelinin yapımına başlayan ve tamamlamak üzereyken vefat eden Heykeltraş Cihan Kaynar'da tören sırasında anıldı. Başkan Çalkaya, heykeli tamamlayan Cihan Kaynar'ın İzmirli Heykeltraş arkadaşlarına teşekkür ederek gösterdikleri dostluktan ötürü kendilerini kutladı.