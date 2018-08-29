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29 Ağustos 2018 09:08

Balıkçıların içleri kıpır kıpır, yeni sezon için hazırlıklar tamam

1 Eylül’de denizlerde av yasağının sona ermesine çok az bir zaman kala İzmir’deki balıkçılarda ağlarını dikti, teknelerini tamir etti.

Balıkçıların içleri kıpır kıpır, yeni sezon için hazırlıklar tamam

29 Ağustos 2018 09:08

Hazırlıklarını tamamlayan ve ’vira bismillah’ demeye hazırlanan balıkçılar, bu yıl yeni sezondan umutlu olduğunu ifade ederken, maliyetlerden ise dert yakındı.


Tüm Türkiye’de balıkçılar oldukça heyecanlı; çünkü uzun zamandır merakla beklenen av sezonu 1 Eylül tarihinde açılıyor. İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde de ağlar ve tekneler tamir edildi, motorların bakımları yapıldı. Özene bezene hazırlıklarını tamamlamak üzere olan balıkçıların yüzleri ise gün azaldıkça gülmeye başladı. Yıllarını denizlere adayan balıkçılar, bu yıl yeni sezonunun bereketli geçmesini umut ederken, maliyetlerden de biraz dertli.



"Maliyetlerimizin altından kalkmak zor"


60 yaşında balıkçılık yapan Feridun Baran, sektörün sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Baran, "Sorunlarımız çok büyük ve maliyetlerimizin altından kalkmak zor. Başkanımızdan bizlerle ilgilenmesini istiyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.


İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, geçen yıl iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi. Çakan, "Bu sene denizlerimiz bereketli gözüküyor. Karadeniz’de palamut, Marmara’da hamsi çok gibi gözüküyor. Egemizde bütün balıklarımız var. Geçen sene Ege olarak en güzel sezonu geçirdik. Bu sezonda kaliteli, hijyenik, uygun fiyatlı balığı halkımıza yedirme gayreti içinde olacağız" diye konuştu.



Tarım Bakanı Pakdemirli’nin sezon açılışına katılması bekleniyor


Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan’dan beri yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Çakan, İzmir’deki sezon açılışına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılabileceğini dile getirdi. Çakan, "Gemilerimiz boyandı, ağlarımız tamir edildi; makine düzenlerimiz elden geçti. Sezona hazırız. Yeni Tarım ve Orman Bakanımızın İzmirli olması bizleri çok sevindirdi. İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanımız Mahmut Özgener’in girişimleri ile bakanımızla bire bir görüşme imkanına sahip olduk. İTO bünyesinde sektörümüzle ilgili olarak bir çalıştay düzenledik. Çalıştaya ülkemizde balıkçı arkadaşlarımızı davet ettik. Sektörün sorunlarını tespit ettik ve tespitlerimizi sayın bakanımızın İzmir’de katılacağı sezon açılışında dosya olarak teslim edeceğiz. Çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İlk olarak ışık avcılığı konusunda bir düzenleme gerçekleşti" ifadelerini kullandı.



"Bu mesleğin asıl zorluğu ailenizden uzak kalmak"


Son hazırlıklarını yapan balıkçılardan Akın Sert (53), 30 yıldır balıkçılık mesleğini yaptığını vurguladı. Sert, "Şu dönemde ağların montajını tamamlamaya çalıyorum. Bu sene Ege’de hamsi ve sardalyanın bol olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu.


40 yaşındaki Ömür Günlü ise sezona az bir zaman kala şu açıklamayı yaptı:


"18 yıldır bu mesleği yapıyorum. Gemideki metal aksamları ben yapıyorum. Bu mesleğin asıl zorluğu ailenizden uzak kalmak. Burada yatıp burada kalkıyorum. Akşam olduğunda evinize gidemiyorsunuz."




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