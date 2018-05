“Balkan dostu Başkan”

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak ise Başkan Kocaoğlu’nun, Balkan dünyasının gerçek bir dostu olduğunu dile getirdi.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonunda 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen “Dünya Bosna Hersek Göçmenleri Birliği 15. Uluslararası Salon Futbol Şampiyonası” nedeniyle İzmir’e gelen Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı önderliğindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Bakan Adil Osmanovic’e ziyarette, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic, İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak ve çeşitli ülkelerden gelen Boşnak derneklerinin temsilcileri eşlik etti.

Konuk Bakan Osmanoviç, ilk kez geldiği İzmir’e duyduğu hayranlığı dile getirirken, Başkan Kocaoğlu’ndan kentin ulaşım sistemi ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi aldı.

Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak ise konuk Bakan’ın huzurunda Başkan Kocaoğlu’na teşekkürlerini sunmak istediğini belirterek, “Aziz Başkanımız her zaman olduğu gibi düzenlenen futbol şampiyonasına da başta salon tahsisi olmak üzere büyük destek verdi. Bizlere her zaman kapılarını açıyor, her ihtiyaç duyduğumuzda destek oluyor. Kendisini sadece Boşnakların değil, tüm Balkan dünyasının dostu olarak görüyoruz” diye konuştu.

“İzmir, barış ve özgürlük kenti”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, heyette yer alan Bosnak Hersek Hayat TV’ye de özel bir röportaj verdi. İzmir’in tüm etnik ve dini grupların özgürce ve kardeşçe yaşadığı bir kent olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, Boşnakların da kültürleri ve değerleriyle İzmir’in ayrılmaz unsurlarından biri olduğunu söyledi.