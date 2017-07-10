Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 10:15

Balkanlar “Çiçek” açtı

Avrupa Şampiyonasında üst üste iki kez kupanın sahibi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Çiçek Akyüz, Balkan Şampiyonasında da aynı başarıyı gösterip üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Balkanlar “Çiçek” açtı

10 Temmuz 2017 10:15


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin judodaki gururu Çiçek Akyüz, üst üste ikinci kez Balkan Şampiyonu olmayı başardı. Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Gençler Judo Balkan Şampiyonasında 44 kiloda tatamiye çıkan İzmirli sporcu, tüm rakiplerini yenerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine şeref kürsüsünün zirvesine çıkmayı başardı.


Türk judosunda altyapı adına rakipsiz bir yapılanmaya sahip olduklarını belirten Antrenör Mesut Kapan, “Çiçek Akyüz, kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli bir sporcumuz ve kulübümüzün gelecek vaat eden isimleri arasında yer alıyor. Bu sezon Türkiye ve Avrupa Şampiyonasında kürsünün tek sahibiydi. Çiçek ayrıca Avrupa Şampiyonasında üst üste iki kez kupanın sahibi oldu. Balkan Şampiyonasında da bu başarısını devam ettirdi. Sporcumuzu bu derecede önemli iki organizasyonda da altın madalya kazanmasından dolayı kutluyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:49
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!